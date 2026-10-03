Puglia, oltre 145 milioni per le reti idriche. Marti: «Con Salvini investimenti concreti per il Mezzogiorno. Coinvolta anche Lecce»

«Oltre 145 milioni di euro di finanziamenti PNRR per due interventi di Acquedotto Pugliese, con la provincia di Lecce tra i territori interessati. È un risultato che conferma l’attenzione del ministro Matteo Salvini verso la Puglia e il Mezzogiorno, su un tema fondamentale come la sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture idriche».

Lo dichiara il senatore Roberto Marti, commentando l’assegnazione delle risorse del Fondo idrico PNRR. Il provvedimento Invitalia del 31 agosto 2026 riconosce ad Acquedotto Pugliese finanziamenti complessivi pari a 145.739.983,92 euro. Considerando anche le altre fonti di finanziamento, il valore dei due interventi raggiunge 208,8 milioni di euro.

«La presenza di Lecce tra le province coinvolte è una notizia significativa per il Salento. Ridurre le perdite, sostituire le condotte deteriorate e migliorare il monitoraggio delle reti significa tutelare una risorsa essenziale e rendere più efficiente il servizio per cittadini e imprese», prosegue Marti.

«Il lavoro portato avanti da Salvini alla guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti assegna al Sud un ruolo centrale: al Mezzogiorno sono destinati circa 830 milioni di euro, il 53 per cento delle risorse complessive del Fondo, ben oltre la quota minima del 40 per cento prevista dal PNRR. La Puglia è parte importante di questo impegno, con investimenti che rispondono alla necessità di ammodernare le reti e rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento».

«Adesso la priorità è trasformare le risorse assegnate in cantieri e opere concrete. Continueremo a seguire l’attuazione degli interventi perché questi finanziamenti producano benefici tangibili per le nostre comunità», conclude il senatore.