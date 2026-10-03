Cavallino, Bascià nella Lista Gorgoni: si allarga la squadra per la corsa del 2027. Possibile sfida tra sindaco e Manno

CAVALLINO – La squadra della Lista Gorgoni si rafforza con l’ingresso di una personalità politica conosciuta nel panorama cittadino, proprio mentre a Cavallino cominciano a delinearsi gli schieramenti in vista delle amministrative del 2027. La consigliera comunale Giuseppa “Giusy” Bascià, espressione del gruppo “Cittadini Protagonisti”, aderisce ufficialmente alla maggioranza guidata dal sindaco Bruno Ciccarese Gorgoni e sarà candidata con la Lista Gorgoni alle prossime elezioni comunali. Un passaggio che arriva poche settimane dopo le dimissioni della vicesindaca Maria Pamela Manno, formalmente recepite dal Comune il 30 settembre, e nel pieno di una fase politica segnata anche dal dibattito sulla possibile ricandidatura dell’attuale primo cittadino per un terzo mandato.

A dare l’annuncio è lo stesso Ciccarese Gorgoni, che parla di un “rafforzamento della maggioranza e di un percorso maturato nel corso della consiliatura”. “Il Gruppo Consiliare della ‘Lista Gorgoni’ si arricchisce di un’altra figura autorevole e referenziata – afferma il sindaco – Un percorso di responsabilità e coerenza che rafforza la nostra maggioranza nell’interesse della comunità. Accolgo con grande soddisfazione ed estremo rispetto politico la scelta formale ed ufficiale del Gruppo ‘Cittadini Protagonisti’ e della Consigliera Comunale Avv. Giuseppa Bascià di aderire al nostro gruppo consiliare ‘Lista Gorgoni’”.

L’adesione è stata comunicata attraverso una nota sottoscritta dalla stessa Bascià e dall’avvocato Mario Petracca. “Il percorso intrapreso in Consiglio Comunale in questi cinque anni, il continuo lavoro svolto durante il mandato nell’ottica di un’opposizione costruttiva e non meramente ostruzionistica, ha portato alla condivisione ed all’approvazione delle proposte della maggioranza a vantaggio della Comunità di Cavallino; proposte che rispecchiavano anche punti del nostro programma elettorale. Per tale ragione, abbiamo maturato la scelta di aderire alla maggioranza consiliare, d’intesa con il sindaco Avv. Bruno Ciccarese Gorgoni ed il capogruppo Avv. Vincenzo Casilli. Attraverso la Consigliera Giusy Bascià, con l’approvazione ed il supporto dell’intero direttivo dell’Associazione ‘Cittadini Protagonisti’, abbiamo deciso di confluire nel gruppo consiliare ‘Lista Gorgoni’”.

Per Ciccarese Gorgoni la decisione rappresenta “l’esito naturale di un percorso di confronto serio, chiaro e trasparente”, cominciato prima con Mario Petracca e poi proseguito con Bascià. “Il senso di responsabilità verso la nostra comunità ha sempre prevalso su ogni logica di appartenenza o di posizione preconcetta. I voti favorevoli e il sostegno convinto espressi su proposte fondamentali, bilanci e progetti decisivi per il territorio hanno dimostrato che quando l’obiettivo comune è il bene di Cavallino e Castromediano, le distanze si annullano e le visioni convergono”.

L’ingresso di Bascià assume inevitabilmente anche un peso politico alla luce dei recenti equilibri interni. Pamela Manno ha lasciato gli incarichi di vicesindaca e assessora dopo una rottura con il sindaco e ha annunciato il proprio passaggio tra gli indipendenti. Nel confronto pubblico seguito alle dimissioni è emerso anche il tema delle prossime amministrative: Manno ha rivendicato le proprie “legittime ambizioni”, richiamando a sua volta quella che ha indicato come l’intenzione del sindaco di puntare a un terzo mandato. Non è escluso che l’ex vicesindaca scenda in campo per sfidare proprio il sindaco uscente che proverà a fare il tris.

Secondo il primo cittadino, la scelta di “Cittadini Protagonisti” e della consigliera Bascià non rappresenta dunque soltanto un cambiamento nella composizione dei gruppi consiliari. “Non sono solo questioni formali, ma rappresentano un segnale politico chiaro ed incisivo: premiano il lavoro svolto finora, la coerenza amministrativa e la solidità del nostro progetto politico”.

Ciccarese Gorgoni ringrazia quindi Bascià e Petracca “per la fiducia e per la volontà condivisa di proseguire insieme questo cammino” e ribadisce la disponibilità ad allargare ulteriormente la coalizione: “Le nostre porte e la nostra coalizione rimangono aperte a tutte le forze politiche, ai cittadini ed alle associazioni che condividono il nostro progetto politico-amministrativo e che intendono contribuire con entusiasmo ed idee al futuro della nostra Città”.

Infine l’annuncio che proietta direttamente l’intesa verso il voto del prossimo anno: “L’occasione è propizia per comunicare che l’Avv. Giusy Bascià sarà candidata con la ‘Lista Gorgoni’ alle prossime consultazioni amministrative del 2027. Continuiamo a lavorare con ancora maggiore compattezza e determinazione per servire al meglio i cittadini di Cavallino e di Castromediano”.