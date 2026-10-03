Piazza del Tempo: il nuovo luogo di Carmiano . Agenda Partecipata: chioschi, ambulanti a posteggio fisso, musica, cultura e opportunità di lavoro

*Carmiano ha bisogno di un luogo della socialità.*

Un luogo dove incontrarsi, ascoltare musica, bere qualcosa, mangiare un gelato, portare i bambini, assistere a un evento o semplicemente stare insieme.

Non avere un centro storico strutturato come quello di altri comuni non significa dover rinunciare a un centro della vita sociale. Significa, al contrario, avere la possibilità di *costruirlo*. Lo scrive in un comunicato Agenda Partecipata.

Per questo *Piazza del Tempo può diventare il nuovo luogo di Carmiano*.

Non una semplice riqualificazione urbana, ma un progetto capace di trasformare uno spazio oggi non pienamente valorizzato in una piazza viva, attrattiva e frequentata tutto l’anno.

Una piazza per i giovani e per l’impresa.

L’idea è quella di creare uno spazio nel quale possano convivere *socialità, commercio, cultura, musica e iniziativa privata*.

Una parte dell’area potrebbe ospitare piccoli chioschi, realizzati secondo criteri architettonici omogenei, destinati a caffetteria, gelateria, street food, prodotti tipici, artigianato e altre attività compatibili.

Il Comune potrebbe mettere gli spazi a disposizione attraverso *procedure pubbliche e trasparenti*, favorendo soprattutto chi intende avviare nuove attività.

I giovani potrebbero presentare veri e propri progetti d’impresa e accedere, quando ne ricorrano i requisiti, alle misure regionali Nidi e Resto al Sud disponibili per la nuova imprenditorialità.

Il ruolo dell’amministrazione dovrebbe essere quello di *creare le condizioni per investire*, non necessariamente quello di finanziare direttamente ogni attività.

Una piazza che vive di eventi

Una piazza non diventa attrattiva soltanto perché viene sistemata. Diventa attrattiva quando *succede qualcosa*.

Per questo Piazza del Tempo dovrebbe avere un calendario stabile di iniziative: concerti, DJ set, band emergenti, artisti locali, musica salentina e pugliese, spettacoli, teatro, presentazioni di libri, iniziative per bambini, mercatini creativi ed eventi organizzati dalle associazioni.

Si potrebbe costruire una manifestazione riconoscibile, come una “Piazza del Tempo Music Festival”, capace di diventare nel tempo un appuntamento caratterizzante per Carmiano.

Anche gli eventi potrebbero essere sostenuti attraverso un mix di risorse pubbliche, sponsorizzazioni, partnership con imprese e associazioni e altre forme di collaborazione.

Il Comune mette lo spazio, il territorio mette le energie.

Il progetto potrebbe basarsi su un principio semplice:

*il Comune valorizza lo spazio pubblico e crea le infrastrutture; i giovani portano idee e iniziativa imprenditoriale; le imprese investono; le associazioni contribuiscono alla programmazione; gli sponsor sostengono gli eventi.*

In questo modo il peso economico del progetto potrebbe essere distribuito tra più soggetti, evitando di far ricadere ogni costo esclusivamente sul bilancio comunale.

Le risorse pubbliche potrebbero essere utilizzate soprattutto per la progettazione, l’illuminazione, il verde, gli arredi e le infrastrutture di base, mentre per il resto occorrerebbe costruire una strategia capace di intercettare *bandi regionali, nazionali ed europei* compatibili con il progetto.

Un progetto da costruire con regole chiare.

Piazza del Tempo non può diventare un progetto improvvisato.

Servono uno studio preliminare, un progetto urbanistico e funzionale, regole chiare per le attività, criteri trasparenti per l’assegnazione degli spazi, attenzione alla sicurezza, all’accessibilità e alla gestione degli eventi, oltre a soluzioni per garantire una corretta convivenza con il quartiere.

*Trasparenza e programmazione devono essere le fondamenta del progetto.*

La sfida è creare un nuovo centro.

La questione non è semplicemente trovare un posto dove i ragazzi possano uscire la sera.

La vera sfida è capire se Carmiano vuole *creare un nuovo punto di riferimento sociale ed economico*.

Una piazza dove un giovane possa avviare un’impresa.

Una piazza dove una famiglia possa trascorrere una serata.

Una piazza dove un artista possa esibirsi.

Una piazza dove un’associazione possa organizzare un’iniziativa.

Una piazza dove un’impresa possa investire e sponsorizzare un evento.

*Una piazza nella quale, soprattutto, succeda qualcosa.*

Per questo la proposta è mettere nero su bianco un vero “Progetto Piazza del Tempo”, fondato su quattro elementi: *riqualificazione dello spazio, opportunità per i giovani e le imprese, programmazione culturale e musicale, ricerca strutturata dei finanziamenti.*

Carmiano forse non ha ancora il suo centro.

*Ma può decidere di costruirlo.*

E potrebbe iniziare proprio da *Piazza del Tempo*.