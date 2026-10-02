Rissa tra gruppi avversi nel carcere di Lecce: Il Sappe: “Poteva scapparci il morto”

LECCE – Da mesi il SAPPE, Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, denuncia pubblicamente la gravissima situazione in cui versa il carcere di Lecce, una realtà penitenziaria ormai sottoposta a una pressione che non può più essere ignorata. Nelle scorse settimane, dopo aver presentato un esposto alla magistratura, abbiamo rivolto un’accorata richiesta di intervento alle massime autorità politiche e amministrative del territorio, chiedendo un aiuto concreto per il carcere di Borgo San Nicola. Una struttura che da troppo tempo vive una situazione critica e drammatica, caratterizzata da un sovraffollamento ormai insostenibile: quasi 1.500 detenuti a fronte di una capienza di circa 800 posti, mentre permane una gravissima carenza di personale di Polizia Penitenziaria(almeno 300 unità). Nonostante i ripetuti allarmi lanciati dai lavoratori, finora non sono arrivate risposte adeguate e quanto accaduto oggi dimostra, ancora una volta, quanto sia concreta la situazione di rischio.

Secondo le informazioni raccolte, intorno alle ore 13.30, durante le operazioni di immissione ai passeggi del reparto R1, un gruppo numeroso di detenuti della terza sezione avrebbe approfittato della presenza di un solo agente, impegnato nella gestione dell’accesso di centinaia di detenuti ai diversi passeggi. L’agente sarebbe stato accerchiato e, nel corso dell’episodio, sarebbe stato costretto a consegnare le chiavi. Successivamente, alcuni detenuti, muniti di bastoni rudimentali, si sarebbero diretti verso l’ingresso del cortile della seconda sezione, dando vita a una violenta rissa tra gruppi contrapposti appartenenti a potenti clan baresi(Strisciuglio-Capriati). Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità. Quello che è certo è che, ancora una volta, il personale di Polizia Penitenziaria si è trovato a fronteggiare una situazione di estrema pericolosità con risorse assolutamente insufficienti.

Il collega coinvolto, nonostante lo spintonamento e la situazione di forte tensione, è riuscito a dare l’allarme attraverso la radio, consentendo l’immediato intervento degli altri operatori. Proprio il tempestivo intervento del personale ha consentito di evitare conseguenze ancora più gravi( poteva scapparci il morto). Successivamente, l’agente, fortemente provato dall’accaduto, è andato al pronto soccorso. Resta inoltre da chiarire la presenza e l’eventuale ruolo di gruppi contrapposti e le motivazioni alla base dello scontro. Tra le ipotesi oggetto di accertamento vi sarebbe anche quella di contrasti legati al controllo di traffici illeciti determinato dall’introduzione di sostanze stupefacenti e dispositivi telefonici all’interno dell’istituto, anche con i droni.

Quanto accaduto oggi può ripetersi in qualsiasi momento, e se una situazione di questo tipo dovesse verificarsi nelle ore serali o notturne, quando il numero di operatori presenti è ulteriormente ridotto( non più di 15 unità) rispetto alle esigenze di una struttura che ospita quasi 1.500 detenuti, è facile comprendere quale potrebbe essere il livello di rischio per il personale, per gli stessi detenuti e, più in generale, per la sicurezza del territorio. È possibile che nessuno si renda conto della gravità della situazione? A questo punto ognuno dovrà assumersi le proprie responsabilità. Il SAPPE non accetterà che, ancora una volta, il peso delle carenze organizzative e strutturali venga scaricato sull’ultimo anello della catena: gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria.

Il SAPPE chiede interventi immediati. È necessario procedere con urgenza a uno sfollamento del carcere di Lecce di almeno 400 detenuti, garantire un invio straordinario di almeno 100 unità di Polizia Penitenziaria e valutare l’intervento del GOM – Gruppo Operativo Mobile, al fine di riportare condizioni di sicurezza e legalità all’interno dell’istituto. I pochi poliziotti oggi in servizio stanno continuando a garantire il proprio dovere con sacrificio, coraggio e professionalità, nonostante le continue situazioni di rischio e le aggressioni subite. Non possiamo chiedere loro di fare sempre di più con sempre meno uomini e risorse. Non aspettiamo che accada l’irreparabile,perché la sicurezza non può essere garantita soltanto grazie al coraggio degli agenti. Rinnoviamo alle autorità locali, (sindaco prefetto) ai politici regionali e nazionale di porre in essere ogni iniziativa ritenuta necessaria. Prima che sia troppo tardi, è necessario intervenire.