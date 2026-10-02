In carcere, ma liberi di parlare al telefono cellulare, a processo 23 detenuti o ex detenuti a Lecce

Lecce – L’accusa per tutti è di aver indebitamente ricevuto e utilizzato in più occasioni, mentre erano detenuti all’interno della Casa di Reclusione di Lecce, dei telefoni cellulari. Tramite i quali avrebbero fatto centinaia e centinaia di chiamate a familiari, parenti, amici.

Per questo ben 23 persone sono imputate e il 14 luglio del prossimo anno dovranno comparire davanti al Tribunale Penale di Lecce, in composizione monocratica, Giudice Elena Coppola, per l’udienza di comparizione predibattimentale. Il Pubblico Ministero è invece la dottoressa Simona Rizzo, sostituto procuratore della Repubblica, che ha concluso le indagini preliminari relative al procedimento penale nei confronti di detenuti o nel frattempo ex detenuti a Borgo San Nicola.

Le indagini sono state condotte con l’aiuto del personale della Polizia penitenziaria e il procedimento vede la direzione del carcere di Lecce quale parte offesa.

Di seguito l’elenco degli imputati e i loro legali di fiducia: Benedetto Belviso, di Bari, difeso dall’avvocato Andrea Melpignano; Pasquale Carbone, di Foggia, difeso dall’avvocato Antonio Palumbo; Gaetano Cataldo, di Torre del Greco (Napoli), difeso dall’avvocato Raffaele Benfatto; Pasquale Colaianni, di Bari, difeso dall’avvocato Carlo Brigida; Vito Colucci, di Modugno e difeso dall’avvocato Pietro Davide De Paola; Francesco Da Bellonio, di Cerignola, difeso dall’avvocato Antonio Paglialunga; Donato D’Amico, di Gagliano del Capo e difeso di fiducia dall’avvocato Dario Paiano; Antonio Lavacca, di Bitonto, difeso dall’avvocato Alfonso Amorese; Francesco Maino, di Fasano, difeso dall’avv. Dario Budano; Bruno Marella, di Terlizzi, difeso dall’avv. Alessandro Faggiani; Stefano Mingolla, di Massafra, difeso dall’avvocato Domenico Bavaro; Giuseppe Ottomano, di Triggiano, difeso di fiducia dall’avvocato Simone Viva; Giuseppe Papangelo, di Altamura difeso dall’Avv. Angelo Di Benedetto; Pierluigi Pierri, di Ugento e difeso dall’avv. Alberto Ghezzi; Antonio Russo, di Cerignola, difeso dall’avv. Luigi Boselli; Gianluca Antonio Spiri, di Racale, difeso dagli avv. Salvatore Rollo e Raffaele Benfatto; Giuseppe Tarricone, di Corato, difeso di fiducia dall’avv. Aldo Di Tommaso; Antonio Pio Tufo, di Foggia, difeso dall’avv. Ettore Censano; Giuseppe Tornese, di Lecce, difeso dall’avv. Giovanni Valentini; Francesco Turturro, di Mola di Bari, difeso dall’avv. Simona Tommasa Mancini; Francesco Valentino, di Margherita di Savoia, difeso dall ‘Avv. Dario Budano; Savino Valerio, di Palo Del Colle (BA), difeso di fiducia dall’avv. Angela Noviello; e Marco Vinci, di Massafra, difeso dall’avv. Luca Marfella.