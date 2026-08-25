Tragico scontro tra due auto, una si ribalta e perdono la vita due coniugi, arrestato il presunto responsabile

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Salice Salentino-Veglie (Lecce) – Drammatico incidente nella notte e a causa del violentissimo scontro tra due auto perdono la vita due turisti campani. Mentre la terza persona coinvolta, un 41enne è stato arrestato perché ritenuto presunto responsabile di omicidio stradale.

Il terribile impatto si è verificato, attorno all’una di notte, lungo la Strada Provinciale 17, che collega Salice Salentino a Veglie. Nel grave incidente stradale hanno perso la vita sul colpo due coniugi originari di Nocera Superiore, in provincia di Salerno, 51 anni lui e 48 anni lei, che si trovavano da qualche giorno in vacanza nel Salento.

Per estrarre i corpi senza vita dei due turisti dalla Fiat Panda, su cui viaggiavano, sono intervenuti i vigili del fuoco. Ferito gravemente e sotto choc il guidatore della Mercedes, il 41enne di San Pietro Vernotico, nel Brindisino, è stato condotto in ambulanza, in codice rosso, all’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

I Carabinieri della Stazione di Salice Salentino coadiuvati dai militari della Compagnia di Campi Salentina, lo hanno arrestato poiché lo ritengono il presunto responsabile di omicidio stradale.

Secondo una prima ricostruzione fornita dagli operatori, la coppia stava percorrendo quell’arteria in direzione di marcia verso Porto Cesareo a bordo della Fiat Panda. Improvvisamente lo scontro frontale con la Mercedes, proveniente dalla direzione opposta, che avrebbe invaso la corsia di marcia della coppia.

Inevitabile l’impatto violentissimo che non ha lasciato scampo ai due coniugi morti sul colpo.

Sottoposto ai primi accertamenti tossicologici e alcolemici, il 41enne è risultato positivo all’assunzione di cocaina e cannabinoidi, nonché positivo all’uso di bevande alcoliche, essendo stato riscontrato un tasso alcolemico nettamente oltre la soglia consentita.

In ragione di queste prime risultanze, quindi, il 41enne è stato arrestato poiché ritenuto presunto responsabile di omicidio stradale.

Al termine delle operazioni, come disposto dal magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, che conduce le indagini, l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.