Christian Fruchtl al Salisburgo: ecco le cifre dell’operazione

Christian Fruchtl firma il nuovo contratto col Salisburgo e si toglie la maglia del Lecce dopo due stagioni. Le società hanno raggiunto gli accordi economici per il trasferimento a titolo definitivo del portiere classe 2000. Le visite mediche infatti sono già state programmate per la giornata di oggi e manca solo l’ufficialità da parte delle due società. Nelle casse del Lecce dovrebbe entrare fra il mezzo milione e il milione di euro. Danari pronti ad essere reinvestiti sul mercato per continuare a puntellare la rosa di mister Di Francesco. Del resto Sticchi Damiani lo aveva già preannunciato: “Dopo Geubbels il Lecce farà altri 3 colpi”.

Nel frattempo la pista che porta ad Otele ha subito una brusca frenata per via delle richieste esose del Basilea, ma con la cessione di Fruchtl in Austria, nelle prossime ore il Lecce potrebbe anche decidere di alzare l’offerta per l’esterno offensivo nigeriano che tanto piace a Di Francesco. In caso contrario, Trinchera virerà su altri profili con l’obiettivo di rendere competitiva la squadra che per la prima volta nella sua storia disputerà la quinta stagione consecutiva nella massima serie.

Tornando a Fruchtl, l’estremo difensore lascia il Lecce dopo aver conquistato due permanenze in serie A e alcune presenze ufficiali.

Per il portiere tedesco restano le due presenze in Coppa Italia contro Sassuolo e Milan, entrambe concluse con una sconfitta, ma nelle quali ha comunque offerto prestazioni convincenti. Früchtl ha inoltre svolto l’intero ritiro estivo con i giallorossi, prendendo parte anche all’amichevole contro la Poli Timisoara, in cui si è messo in evidenza neutralizzando due calci di rigore. Non è invece sceso in campo nell’ultima amichevole contro la Primavera, pur restando a bordocampo: un’assenza che, col senno di poi, sembra essere stata il preludio al saluto ai suoi ormai ex tifosi.

La partenza di Früchtl, considerato un vice affidabile e anche una valida alternativa dal primo minuto nel caso di un’eventuale cessione di Falcone, rappresenta inoltre un segnale importante proprio sul futuro dell’estremo difensore romano che, salvo offerte irrinunciabili sinora non pervenute in via Colonnello Costadura, potrebbe rimanere in giallorosso anche per la prossima stagione.