Violenze sulla moglie, imposti ad un 58enne il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento

Sud Salento – Offese e umiliazioni continue, sopraffazioni di ogni genere e anche violenza nei confronti della moglie. Per questo ad un 58enne residente in un comune del Sud Salento è stato imposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi dalla stessa frequentati entro una distanza non inferiore ai 500 metri. E l’uomo dovrà anche indossare il braccialetto elettronico.

Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari Tea Verderosa nei confronti del 58enne, accusato di aver maltrattato e molestato la moglie. Per la verità gli atteggiamenti violenti erano iniziati già con la convivenza sin dal 2017 e sarebbero proseguiti, in maniera addirittura crescente, dopo il matrimonio celebrato tre anni fa.

Alla donna sarebbero state cagionate sofferenze fisiche e morali, provocate probabilmente dall’uso di stupefacenti e dall’abuso di alcool da parte del 58enne.

Nell’atto del gip si fa riferimento a umiliazioni e offese quotidiane e sono citati diversi episodi di una certa gravità. Per futili motivi l’uomo le avrebbe sferrato una violenta testata al volto, provocandole trauma al setto nasale. E in un’altra circostanza le avrebbe stretto le mani al collo per strangolarla davanti ad un bar, solo l’intervento di alcuni avventori ha evitato il peggio.

Da qui, secondo il giudice, la totale mancanza di freni inibitori da parte dell’uomo e le sue reiterate condotte ingiuriose e aggressive. Per cui per evitare provvedimenti ben più duri (come, ad esempio, gli arresti domiciliari) ora il 58enne, difeso dall’avvocato Umberto Leo, dovrà indossare il braccialetto elettronico e stare alla larga dalla moglie, che è invece difesa dall’avvocato Angelo Valente.