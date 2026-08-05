Sagre e Feste Patronali: i prossimi appuntamenti in provincia di Lecce

Quando tutto intorno corre veloce, il Salento rallenta e si raccoglie attorno ai suoi riti estivi, con occasioni di incontro tra chi è rimasto e chi torna, tra chi vive il territorio e chi lo scopre per la prima volta. Ecco le sagre e le feste da non perdere, tra devozione e folklore da vivere giorno dopo giorno ad Agosto.

Prossimi appuntamenti nel Salento:

1 – 7 agosto

Mercatino del gusto – Maglie

1 – 9 agosto

Birra e sound – Galatina

3 – 5 agosto

Madonna delle grazie – Soleto

3 – 6 agosto

Madonna delle grazie – Andrano

4 – 5 agosto

Corteo storico della Madonna della neve – Copertino

4 – 5 agosto

Sagra te la puccia e grill – Felline

4 – 6 agosto

Madonna della neve – Neviano

4 – 6 agosto

Madonna della neve – Strudà

5 agosto

Riti e sapori intorno al menhir – Tutino (Tricase)

5 agosto

Lu rusciu nosciu – Gagliano del Capo

5 – 6 agosto

Sagra della massa d’estate – Minervino di Lecce

5 – 8 agosto

Sagra te lu purpu – Melendugno

5 – 10 agosto

Pizza Village Music Festival – Lecce

6 agosto

Fiera delle trozzelle – Vaste (Poggiardo)

6 agosto

Sagra te li diaulicchi – Morciano di Leuca

6 – 7 agosto

Sagra della salsiccia – Taviano

6 – 7 agosto

San Gaetano – Casamassella

6 – 8 agosto

San Donato – Montesano salentino

6 – 8 agosto

San Donato – San Donato di Lecce

6 – 9 agosto

Santa Vittoria – Spongano

7 agosto

Festa di San Donato – Presicce-Acquarica

7 agosto

La notte dei sapori antichi – Giuliano di Lecce

7 agosto

San Gaetano – Vaste

7 – 8 agosto

La via dei sapori – Presicce-Acquarica

7 – 9 agosto

San Giorgio – Serrano

7 – 9 agosto

Sagra te la carne arrosto – Torre Suda