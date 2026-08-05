Sagre e Feste Patronali: i prossimi appuntamenti in provincia di Lecce

Quando tutto intorno corre veloce, il Salento rallenta e si raccoglie attorno ai suoi riti estivi, con occasioni di incontro tra chi è rimasto e chi torna, tra chi vive il territorio e chi lo scopre per la prima volta. Ecco le sagre e le feste da non perdere, tra devozione e folklore da vivere giorno dopo giorno ad Agosto.
Prossimi appuntamenti nel Salento:
1 – 7 agosto
Mercatino del gusto – Maglie
1 – 9 agosto
Birra e sound – Galatina
3 – 5 agosto
Madonna delle grazie – Soleto
3 – 6 agosto
Madonna delle grazie – Andrano
4 – 5 agosto
Corteo storico della Madonna della neve – Copertino
4 – 5 agosto
Sagra te la puccia e grill – Felline
4 – 6 agosto
Madonna della neve – Neviano
4 – 6 agosto
Madonna della neve – Strudà
5 agosto
Riti e sapori intorno al menhir – Tutino (Tricase)
5 agosto
Lu rusciu nosciu – Gagliano del Capo
5 – 6 agosto
Sagra della massa d’estate – Minervino di Lecce
5 – 8 agosto
Sagra te lu purpu – Melendugno
5 – 10 agosto
Pizza Village Music Festival – Lecce
6 agosto
Fiera delle trozzelle – Vaste (Poggiardo)
6 agosto
Sagra te li diaulicchi – Morciano di Leuca
6 – 7 agosto
Sagra della salsiccia – Taviano
6 – 7 agosto
San Gaetano – Casamassella
6 – 8 agosto
San Donato – Montesano salentino
6 – 8 agosto
San Donato – San Donato di Lecce
6 – 9 agosto
Santa Vittoria – Spongano
7 agosto
Festa di San Donato – Presicce-Acquarica
7 agosto
La notte dei sapori antichi – Giuliano di Lecce
7 agosto
San Gaetano – Vaste
7 – 8 agosto
La via dei sapori – Presicce-Acquarica
7 – 9 agosto
San Giorgio – Serrano
7 – 9 agosto
Sagra te la carne arrosto – Torre Suda
- AmbienteLe previsioni meteo di domani 6 agosto
- AttualitàBuyer internazionali in Salento tra birrificio, luppoleto e Birra e Sound Festival: il 6 agosto visita a Birra Salento e serata con I Patagarri e Bar Italia
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