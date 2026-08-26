La ricetta del giorno: Fagiolini e pomodori “scattarisciati”

Ingredienti

500 g di fagiolini

300 g pomodorini maturi

olio evo q.b.

½ cipolla

qualche foglia di basilico

sale q.b.

Procedimento:

Rosolare la cipolla tagliata finemente in una padella con olio evo, aggiungere poi i pomodori tagliati a metà. Cuocere a fuoco alto e i pomodori cominceranno a “scattarisciare” cioè a spaccarsi. Continuare la cottura per qualche minuto, salare e aggiungere qualche foglia di basilico. Pulite e lavate i fagiolini e lessateli in abbondante acqua salata. Aggiungere infine i fagiolini nella padella con i pomodori e cuocere insieme per qualche minuto.