La ricetta del giorno: Fagiolini e pomodori “scattarisciati”

Ingredienti
500 g di fagiolini
300 g pomodorini maturi
olio evo q.b.
½ cipolla
qualche foglia di basilico
sale q.b.
Procedimento:
Rosolare la cipolla tagliata finemente in una padella con olio evo, aggiungere poi i pomodori tagliati a metà. Cuocere a fuoco alto e i pomodori cominceranno a “scattarisciare” cioè a spaccarsi. Continuare la cottura per qualche minuto, salare e aggiungere qualche foglia di basilico. Pulite e lavate i fagiolini e lessateli in abbondante acqua salata. Aggiungere infine i fagiolini nella padella con i pomodori e cuocere insieme per qualche minuto.
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