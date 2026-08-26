L’almanacco di oggi 26 Agosto

Il Santo del giorno: Sant’Oronzo. Sant’Alessandro. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Santi Ronzi meu famme la crazzia ca te lu Santu tou me mangiu lu jaddhruzzu. Significato: Santo Oronzo mio fammi la grazia che nel giorno della tua festa mi mangio il galletto.
– Sono nati in questo giorno
1880 Guillaume Apollinaire
1953 Annamaria Rizzoli
1980 Macaulay Culkin
– Proverbio
Al mulino ed alla sposa manca sempre qualche cosa
– Accadde oggi
1946 viene pubblicato “la Fattoria degli animali” di George Orwell
– Scoperte
1837 Augustus Siebe presenta il primo scafandro da palombaro