Vitamine e minerali: come orientarsi tra le tante offerte

Basta entrare in farmacia o aprire un negozio online per rendersi conto di quante proposte esistano oggi in fatto di integratori. Multivitaminici, formulazioni specifiche per l’energia, per le difese immunitarie, per la pelle o per lo sport: la scelta può risultare complicata, soprattutto quando si cercano integratori di vitamine senza avere ben chiaro da dove partire. Capire alcune informazioni di base aiuta a orientarsi con più consapevolezza.

Perché si ricorre agli integratori vitaminici

Nella maggior parte dei casi, una dieta varia ed equilibrata è in grado di fornire le vitamine e i minerali necessari all’organismo. Esistono però situazioni in cui il fabbisogno aumenta o l’assunzione con il cibo può risultare insufficiente: periodi di forte stanchezza, cambi di stagione, diete particolarmente restrittive, gravidanza e allattamento, età avanzata, oppure condizioni di salute che influenzano l’assorbimento di alcuni nutrienti. In questi contesti un integratore mirato può essere di supporto, ma non sostituisce mai un’alimentazione corretta.

Vitamine idrosolubili e liposolubili: una differenza da conoscere

Le vitamine si dividono in due grandi categorie, con comportamenti molto diversi nell’organismo. Le vitamine idrosolubili, come la vitamina C e le vitamine del gruppo B, si sciolgono in acqua e non vengono accumulate in grandi quantità dal corpo: l’eventuale eccesso viene eliminato attraverso le urine, motivo per cui vanno assunte con una certa regolarità. Le vitamine liposolubili, come la vitamina A, D, E e K, si sciolgono nei grassi e possono essere immagazzinate nel fegato e nei tessuti adiposi, con la conseguenza che un’assunzione eccessiva e prolungata nel tempo può portare ad accumuli non desiderabili.

I minerali più comuni e il loro ruolo

Accanto alle vitamine, i minerali svolgono funzioni altrettanto importanti. Il magnesio partecipa a centinaia di reazioni enzimatiche ed è spesso associato alla riduzione della stanchezza. Il ferro è essenziale per il trasporto dell’ossigeno nel sangue, e una sua carenza è tra le più diffuse a livello mondiale, soprattutto nelle donne in età fertile. Il calcio è fondamentale per la salute delle ossa, mentre lo zinco supporta il sistema immunitario e i processi di cicatrizzazione. Il potassio, infine, è coinvolto nella regolazione della pressione sanguigna e nella funzione muscolare.

Come orientarsi tra le diverse formulazioni

Con così tante opzioni disponibili, alcuni criteri possono aiutare a scegliere in modo più consapevole:

Verificare i dosaggi , confrontandoli con i valori nutritivi di riferimento (VNR), indicati obbligatoriamente in etichetta per ogni integratore alimentare.

, confrontandoli con i valori nutritivi di riferimento (VNR), indicati obbligatoriamente in etichetta per ogni integratore alimentare. Controllare la forma del nutriente , perché alcune forme risultano più facilmente assimilabili dall’organismo rispetto ad altre.

, perché alcune forme risultano più facilmente assimilabili dall’organismo rispetto ad altre. Diffidare delle promesse eccessive , poiché nessun integratore può sostituire una dieta scorretta o promettere effetti miracolosi in tempi brevissimi.

, poiché nessun integratore può sostituire una dieta scorretta o promettere effetti miracolosi in tempi brevissimi. Considerare la propria situazione specifica , scegliendo un multivitaminico generico oppure un prodotto mirato in base a un’eventuale carenza individuata, idealmente con l’aiuto di analisi del sangue.

, scegliendo un multivitaminico generico oppure un prodotto mirato in base a un’eventuale carenza individuata, idealmente con l’aiuto di analisi del sangue. Leggere gli ingredienti aggiuntivi, come eccipienti, zuccheri o aromi, soprattutto in caso di intolleranze o sensibilità particolari.

Data la quantità di prodotti disponibili, il confronto con un farmacista o un medico resta il modo più affidabile per orientarsi, soprattutto in presenza di terapie farmacologiche in corso, che in alcuni casi possono interagire con determinati integratori, o di condizioni di salute specifiche che richiedono attenzioni particolari nella scelta del dosaggio e della formulazione più adatta.