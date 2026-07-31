Martano Corre 2026: trionfano Fiorani e De Luca in una serata di sport, memoria e solidarietà

Martano ha vissuto una straordinaria serata all’insegna dello sport, della memoria e della solidarietà in occasione della 3ª edizione della Stracittadina “Martano Corre 2026”, appuntamento inserito nel calendario provinciale FIDAL e organizzato dall’A.S.D. Grecìa Salentina.

Giovedì 30 luglio, a partire dalle ore 19:30, le vie del paese si sono animate grazie alla grinta e all’entusiasmo di tantissimi atleti giunti da tutto il territorio nazionale, che hanno regalato al pubblico presente grande spettacolo ed emozioni lungo tutto il percorso.

Sul piano agonistico, la manifestazione ha visto il trionfo di Giacomo Fiorani della A.S.D. Daunia Running, che ha conquistato la vittoria completando il circuito di 7 km con l’ottimo tempo di 22’44”. Tra le donne, la prima a tagliare il traguardo è stata Agnese De Luca della A.S.D. Cursores, dominando la prova femminile con il tempo di 27’54”. I momenti più belli della gara e le iscrizioni sono stati immortalati dagli scatti del fotografo Luigi Costantini.

L’evento ha rappresentato anche un momento di profonda commozione con il Memorial “Marisa Sicuro”, dedicato alla concittadina prematuramente scomparsa, che aveva vissuto con grande passione il mondo dell’atletica leggera all’interno della famiglia sportiva della Grecìa Salentina. Un omaggio sentito da parte di tutta la comunità verso una persona che ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei concittadini.

Accanto alla prova agonistica si è tenuta anche la partecipatissima Camminata Solidale di circa 4 km, aperta a tutti coloro che hanno voluto trascorrere qualche ora all’insegna del benessere e della condivisione. Le iscrizioni, gestite in Piazza Castello dal Gruppo Sinergia “Martano C’è”, hanno permesso di raccogliere fondi che saranno interamente devoluti ai progetti solidali dell’associazione, trasformando ogni singolo passo dei partecipanti in un concreto gesto di aiuto.

A coronare l’iniziativa, la serata si è conclusa in Piazza Castello con un piacevole momento di ristoro offerto dall’organizzazione, dove atleti, appassionati e cittadini si sono ritrovati per festeggiare insieme il successo di una manifestazione che ha saputo unire al meglio agonismo, ricordo e grande spirito di comunità.