Milan-Lecce, le probabili formazioni: Di Francesco alle prese con le assenze, Amorim cambia?

Il Lecce si prepara a chiudere il primo blocco della stagione sul palcoscenico di San Siro. Domenica sera, alle 20.45, i giallorossi saranno ospiti del Milan nella quinta giornata di Serie A, ultimo appuntamento prima della sosta per gli impegni delle nazionali. Una trasferta impegnativa, che arriva però in un momento nel quale la squadra di Eusebio Di Francesco ha ritrovato fiducia e soprattutto il sorriso, grazie alla vittoria ottenuta nell’ultimo turno contro il Monza.

Dall’altra parte ci sarà un Milan ancora imbattuto in campionato, con due vittorie e due pareggi nelle prime quattro giornate. La formazione guidata da Ruben Amorim punta a dare continuità al proprio percorso e a non perdere terreno rispetto alle zone più alte della classifica. I rossoneri, tuttavia, arriveranno alla sfida con il Lecce dopo una settimana particolarmente intensa, segnata anche dall’esordio in Europa League e dalla sconfitta interna per 2-0 contro il Benfica.

Per il Lecce, dunque, l’appuntamento rappresenta un banco di prova importante al termine di un avvio di campionato caratterizzato da risultati alterni. Dopo le sconfitte contro Roma e Cagliari, il successo contro il Monza ha permesso ai giallorossi di ritrovare punti e soprattutto di rispondere sul campo alle difficoltà emerse nelle precedenti uscite. Ora servirà un’altra prestazione di grande attenzione per affrontare una squadra che, soprattutto davanti al proprio pubblico, rappresenta uno degli ostacoli più impegnativi del campionato.

Di Francesco dovrà fare ancora i conti con alcune assenze. Berisha, Gandelman e Geubbels hanno continuato anche negli ultimi giorni a svolgere lavoro personalizzato, senza aggregarsi completamente al gruppo. La situazione dei tre giocatori rende quindi probabile la loro indisponibilità per la trasferta di Milano. Geubbels, in particolare, era già stato indicato come elemento destinato a rientrare dopo la sosta, mentre per Berisha e Gandelman lo staff continua a gestire con prudenza il percorso di recupero.

Il tecnico giallorosso dovrà quindi affidarsi alle soluzioni già utilizzate nelle prime giornate, con l’obiettivo di dare continuità alla prova offerta contro il Monza. Il Lecce dovrebbe presentarsi con il 4-2-3-1, sistema che vede Falcone tra i pali, la linea difensiva composta da Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo, mentre Ngom e Maleh sono candidati a occupare la zona centrale del campo. Sulla trequarti spazio a Pierotti, Coulibaly e Monteiro alle spalle di Stulic.

Sul fronte rossonero, invece, Amorim dovrebbe avere a disposizione l’organico, salvo eventuali conseguenze legate alla gara europea disputata in settimana. Il Milan si presenterà alla sfida con una formazione costruita sul 3-4-2-1, con Maignan in porta e Gila, De Winter e Pavlovic davanti al portiere. A centrocampo dovrebbero agire Chukwueze, Musah, Modric e Moreira, mentre Rabiot e Cissé sono candidati a muoversi alle spalle di Gonçalo Ramos.

A rendere ancora più delicata la trasferta c’è anche il dato relativo ai precedenti recenti. Il Milan non perde contro il Lecce in Serie A dal 2006 e ha vinto le ultime cinque sfide disputate contro i salentini, con un bilancio complessivo di 12 reti segnate e appena due subite. A San Siro, inoltre, i rossoneri hanno costruito negli ultimi anni una serie particolarmente favorevole: dall’inizio degli anni Duemila non hanno mai perso in casa contro il Lecce in campionato.

Numeri che raccontano la difficoltà dell’impegno, ma che non cancellano le possibilità del Lecce di giocarsi la propria partita. I giallorossi arrivano infatti a Milano dopo aver ritrovato concretezza e fiducia, mentre il Milan dovrà smaltire rapidamente le fatiche e la delusione dell’esordio europeo. Sarà l’ultimo confronto prima della sosta e, per entrambe, l’occasione per dare un ulteriore significato alle prime cinque giornate del campionato.

Ecco le probabili formazioni di Milan-Lecce:

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Moreira; Rabiot, Cissé; Ramos. All. Amorim

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Maleh; Pierotti, Coulibaly, Monteiro; Stulic. All. Di Francesco