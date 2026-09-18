L’almanacco di oggi 18 settembre

Il Santo del giorno: San Lamberto. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Mare, viti e fuci, taverna, viti e trasi. Significato: Mare guarda e scappa, taverna guarda ed entra.

– Sono nati in questo giorno

1905 Greta Garbo

1916 Rossano Brazzi

1928 Franco Franchi

1964 Marco Masini

– Proverbio

L’ordine nel mangiare, nel bere, nel dormire e nel vegliare mantiene l’uomo in vita

– Accadde oggi

1890 viene pubblicato “Il segno dei quattro”, racconto di Sir Arthur Conan Doyle. Riguarda le avventure di Sherlock Holmes

– Scoperte

1957 Primo farmaco antirigetto