L’almanacco di oggi 18 settembre

Il Santo del giorno: San Lamberto. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Mare, viti e fuci, taverna, viti e trasi. Significato: Mare guarda e scappa, taverna guarda ed entra.
– Sono nati in questo giorno
1905 Greta Garbo
1916 Rossano Brazzi
1928 Franco Franchi
1964 Marco Masini
– Proverbio
L’ordine nel mangiare, nel bere, nel dormire e nel vegliare mantiene l’uomo in vita
– Accadde oggi
1890 viene pubblicato “Il segno dei quattro”, racconto di Sir Arthur Conan Doyle. Riguarda le avventure di Sherlock Holmes
– Scoperte
1957 Primo farmaco antirigetto