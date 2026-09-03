A Lecce presentato il Festival Internazionale dell’Artigianato e del Design

Con la presenza di importi ospiti internazionali sono stati resi noti tutti i dettagli dell’iniziativa nata all’interno della Mediterranean Fashion Week 2026

Giovedì 3 settembre, alle ore 16, presso l’Open Space di PalazzaCarafa, a Lecce, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del Festival Internazionale dell’Artigianato e del Design, in programma dal 2 al 4 settembre, in Piazza Sant’Oronzo, nell’ambito della Mediterranean Fashion Week 2026.

Il Festival è realizzato con il supporto dell’Eurasian Council for Craft and Design (ECCD) e vede in esposizione preziose creazioni di importanti maestri artigiani provenienti dall’area asiatica, con la partecipazione di Aziz Murtazaev, presidente ECCD. Il progetto rientra nel vasto programma della Mediterranean Fashion Week che si sta svolgendo in questi giorni nelle città di Lecce, Taranto, Mesagne, Bari e Vieste, sotto il brand #WeAreInPuglia, accogliendo oltre 50 marchiprovenienti da circa 20 paesi stranieri. In particolare, negli stand allestiti nella piazza principale della città è possibile ammirare creazioni di grande pregio e uniche nel loro genere, soprattutto gioielli, realizzate con materiali diversi e di alta qualità.

Ad aprire l’incontro con gli organi di stampa, Marianna Miceli, founder di MFW, la quale ha sottolineato i grandi risultati ottenuti finora, nei quali la Puglia è diventata una vera e propria vetrina di eleganza e glamour, in un clima di vera festa.

A seguire Mena D’Antini, Consigliera Nazionale Parità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha affermato quanto l’intera iniziativa “sappia raccontare ai paesi stranieri che ospitiamo quello che fa l’Italia e in particolare la Puglia. Il settore della moda è uno dei più importanti sia a livello nazionale che locale, come dimostrano i dati a disposizione, e per questo va sostenuto anche attraverso queste iniziative.”

Intervenuta anche Graziana Giannetta, ⁠Membro del collegio nazionale dei revisori dei conti di Federalberghi, che ha evidenziato quanto questi progetti siano in grado di “generare occupazione e di sviluppare l’economia, con un grande impatto sul nostro territorio che gode di una storia importante. Fondamentale è anche l’eredità che l’evento che lascia nel momento in cui ogni visitatore diventa ambasciatore della nostra terra.”

Infine Carol Cordella, dell’omonimo Istituto, ha presentato per l’occasione la rivista di moda nata all’interno della prestigiosa scuola di moda: “Grazie a Marianna Miceli per la fiducia data ai nostri talenti emergenti che hanno la possibilità di raccontare l’unione tra il fascino del Mediterraneo e il resto del territorio. Il nostro magazine, attraversol’occhio dei designer e degli stilisti, in ogni numero, affronta un tema narrato dai ragazzi secondo il loro talento, come accaduto nel primonumero dedicato al mondo del digitale declinato a seconda dell’ estro creativo degli allievi coinvolti.”

Ospite d’onore dell’incontro, la principessa indiana Manjari Mishra di Ayodhya, ideatrice della linea di gioielli Aisshpra, la quale si è dettamolto felice della sua esperienza in Puglia, apprezzandola molto in quanto terra piena di arte, storia, perfetta per raccontare la moda, così come ha anche molto apprezzato la bella sinergia tra culture differentiche la Mediterranean Fashion Week ha saputo creare.

Tra gli altri ospiti internazionali presenti, Aziz Murtazaev, che ha affermato di ritenersi molto soddisfatto della collaborazione nata tral’Eurasian Council for Craft and Design e la Mediterrean Fashion Week, e di essere felice di essere ospite di una città come Lecce, che appare fantastica sotto ogni punto di vista.

Lo stesso entusiasmo manifestato da Aidar Khan, stilista e presidente di Aspara Fashion Week, Kazakistan, il quale ha definito la MFW “un’opportunità di scambio culturale, capace di dare vita a una efficace rete di relazioni professionali. Spero che questa collaborazione, avviatadieci anni fa, con la MFW possa crescere sempre più in termini di qualità e numeri”.

Gli stilisti hanno voluto rendere ringraziare la città di Lecce per l’ospitalità ricevuta con una “Lettera di ringraziamento” consegnata alla sindaca Adriana Poli Bortone, a cui è stata donato, inoltre, una abito realizzato in seta e cotone, che segue le linee tradizionali del Kazakistan, realizzato da Khan appositamente per lei. “Ringrazio tutti i protagonisti della Mediterranean Fashion Week per aver arricchito la nostra piazza con le le loro firme – ha concluso la prima cittadina – Questo è un evento che permette a culture diverse di conoscersi e relazionarsi e ancora una volta Lecce ha dimostrato di saper essere aperta nei confronti di altre popolazioni e di saperle accogliere con la sua bellezza.”

L’evento è realizzato con il Patrocinio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Provincia e Comune di Lecce, Comune di Bari, Comune di Taranto, Comune di Mesagne, Comune di Vieste, Consigliera Nazionale di Parità, Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Confindustria Puglia, Confcommercio Provincia di Bari e BAT, Confcommercio di Brindisi e Camera di Commercio di Bari.

Main Partner: BCC Terra d’Otranto e Miti – Istituto Tecnico Superiore per la Moda. Official Partner: Grand Hotel Tiziano e dei Congressi, Hotel Seggio, Hotel I Melograni, Oleificio Fratelli Vieste, White Hotel and Resort, Lido Cristalda, Balkan Open Book, International Fashion Connection, Istituto Cordella, Lotorent, Eurasian Council for Craft and Design, Ascla Ente di Formazione, Malta Fashion Week, Serbia Fashion Week, Aspara Fashion Week, Vous Spain, Camera Nazionale della Moda Svizzera, Ergo Sum Produzioni, AncheCinema Teatri Polifunzionali, My.Organics, Vesta Carburanti.