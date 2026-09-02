“Ciao Salento”: a Celsorizzo la prima nazionale del romanzo-denuncia di Fernando Palese

PRESICCE-ACQUARICA (Lecce) – Un manifesto di resistenza civile che squarcia il velo sulla fragilità ambientale del Basso Salento, muovendosi al confine tra invenzione letteraria e reportage di cronaca. Giovedì 3 settembre 2026, alle 20:30, la corte del Complesso Storico di Celsorizzo ospiterà la prima presentazione nazionale di “Ciao Salento”, il nuovo volume firmato da Fernando Palese ed edito da I Quaderni del Bardo (collana Universo Salento, diretta da Angelo Sconosciuto).

Il romanzo, ambientato nel cuore del Tacco d’Italia, declina la bellezza primordiale del territorio accanto alle sue ferite più dolorose: la devastazione causata dalla Xylella, le vicende legate alla discarica Burgesi con i rischi per la falda acquifera e la Piaga dei fusti tossici interrati. Attraverso lo sguardo di Ugo, una guardia forestale, e della sua famiglia, l’autore trasforma la narrazione in un’inchiesta civile che rende omaggio anche a figure simbolo della lotta per la legalità come Renata Fonte e Peppino Basile.

L’appuntamento, promosso dal Comune di Presicce-Acquarica e dalla Pro Loco di Acquarica, vedrà i saluti istituzionali del sindaco Giacomo Palese e della presidente della Pro Loco Maria Antonietta Torsello. La discussione, moderata dallo scrittore Carlo Stasi, ospiterà gli interventi dell’autore Fernando Palese, della giornalista e autrice della prefazione Daniela Casciaro, del presidente del “Comitato No Burgesi” Antonio Nuzzo e dell’editore Stefano Donno.

SCHEDA DELL’EVENTO