Tragedia a due passi dal mare a Specchiolla: turista trovato morto all’interno del mezzo

SPECCHIOLLA (Lecce) – Una tragedia improvvisa ha colpito la marina di Specchiolla nelle ultime ore. Un turista francese di 69 anni è stato trovato privo di vita all’interno del suo camper, che si trovava parcheggiato a poca distanza dal litorale e dalle spiagge della località balneare.

Stando alle prime ricostruzioni e alle informazioni finora raccolte, il decesso sarebbe stato causato da un malore improvviso che non ha lasciato scampo all’uomo, rendendo vano ogni tentativo di soccorso.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 69enne. Presenti nell’area del ritrovamento anche gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri della compagnia territoriale, impegnati negli accertamenti di rito e nei rilievi necessari a ricostruire con esattezza le ultime ore di vita dell’uomo.