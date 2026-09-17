Una Storia nella Storia. Quando i tempi si toccano attorno a un’unica eternità. Lo raccontano le opere di Lorita Chilla

LECCE – A dirla così, può apparire complicato, invece è tutto molto più semplice. Perché, in fondo, è della Vita e dell’Arte che si tratta, sulle quali spero di strutturare una possibile architettura.

Faccio un piccolo passo indietro.

Siamo nei primi giorni del maggio 2026. Nella Galleria Maccagnani di Lecce si svolge, per un omaggio al mondo creativo di Lorita Chilla, una sua mostra antologica retrospettiva “QUEL CHE RESTA DI MIA MADRE”.

Voluta fortemente dal figlio Giancarlo e dalla famiglia.Organizzata da ANDOS Lecce, L’Officina delle Parole di Lecce, con il Patrocinio di: Città di Lecce, ASL Lecce, Breast Unit. A cura della scrivente, giornalista e critico d’arte.

Abbiamo vissuto giorni intensi e immersivi, ma che hanno arricchito l’esistenza di chi vi ha partecipato, compresi, i visitatori che hanno attraversato percorsi di Arte e Scrittura, un Convegno e una Tavola rotonda nel segno della “prevenzione e cura al cancro al seno”. Nonché, uno Spettacolo programmato da Giancarlo edue Concerti.

Uno spazio significativo è stato dedicato all’esposizione di opere artistiche realizzate dagli studenti dell’I.C. Ammirato-Falcone di Lecce, seguitissimi dalla dirigente scolastica e dalle docenti di Arte.

In quelle giornate si è aperto il sipario sulla vita dell’artista salentina, da cui è emersa l’intima sua essenza che ha trovato alimento nell’Arte, fuori e dentro la Maccagnani.

Una mostra e una esperienza credo irripetibile: in totale beneficenza, con tanto tanto impegno e accoramento sgorgato dal profondo. Conoscevo Lorita della quale ne apprezzavo le doti che possedeva a 360 gradi. Esempio di vita per tutti. Fatti non parole!

Per queste ragioni, la chiusura della mostra ha segnato in me una sorta di limite, quasi di irrisolto. Da qui la necessità di chiedere una breve riflessione scritta, a chi ne avesse avuto voglia, sulla esperienza che, oggi, mi piace condividere con chi leggerà l’articolo.

Ed eccoci qua!

Lo scopo è comunicare il senso di Eternità e Unione che sempre mi infonde l’Arte che, ogni volta, nonostante la fatica e, i sempre tanti imprevisti, tutto si risolve per le spassionate collaborazioni.

Ed ora gli scritti ricevuti…

Cominciamo da Giancarlo, il figlio di Lorita, a seguire, il giovane artista, nonché suo amico Francesco Gianniniche ha realizzato un ritratto di Lorita, poi, altre interessanti esperienze giunte dalla Scuola e da A.N.D.O.S.

Questo scrive Giancarlo

“È complesso descrivere in poche parole cosa hanno rappresentato i nove giorni della mostra dedicata a mia madre Lorita. Parlando anche a nome della mia famiglia, so che siamo di parte, ma la gioia e la luce percepita ha inondato d’amore i nostri cuori e tutto, intorno, si è acceso come ad una festa.

L’esposizione delle opere di mamma è stata solo un pretesto per raccontare, attraverso gli eventi della sua vita, l’importanza della memoria, degli affetti, dell’arte, della prevenzione sanitaria e dell’insegnamento scolastico.

Il coinvolgimento degli alunni dell’I.C. “Ammirato-Falcone” di Lecce è stato fondamentale. Il racconto della vita di mia madre si è potuto concretizzare solo attraverso la voce dei ragazzi e l’esposizione dei loro elaborati artistici: ognuno ha interpretato e celebrato il legame materno con creatività e passione… doti, queste, che mia madre ricercava e stimolava quotidianamente nel suo lavoro da docente. La mostra a lei dedicata avrebbe avuto il significato di esistere solo grazie alla presenza delle nuove generazioni, nel pieno della loro formazione culturale. È quello che lei avrebbe desiderato più di ogni altra cosa.

In quei giorni, la Galleria Maccagnani è diventata, a sua volta, una galleria di volti familiari, di sguardi curiosi e di incontri fortuiti. Quando parlo di incontri fortuiti, non mi riferisco solo a turisti o a persone sconosciute che hanno rintracciato delle sintonizzazioni emotive con la vita di mamma.

Per spiegarmi meglio, vorrei raccontare un aneddoto.

Una mattina, in Galleria è entrato un signore, accompagnato dalla moglie. Stava passeggiando lungo il Corso e, incuriosito dal nome di mia madre, presente sulla locandina esposta all’esterno, è entrato per chiedere chi fosse. Improvvisamente, la sua memoria è balzata a circa 50 anni prima, nel 1975, quando, solo per pochi mesi, aveva conosciuto una giovane Lorita nella Scuola Media di Melpignano, dove era stata assegnata per la sua prima supplenza. Da allora ne aveva perso le tracce, ma si ricordava che “era una persona squisita e che amava dipingere”. Le aveva commissionato un quadro e lei, alla fine, glielo aveva regalato.

Tutto questo resta dei nove giorni di mostra… ed è pura Poesia!”

Il giovane Francesco Giannini, autore del ritratto di Lorita Chilla allestita insieme alle sue opere

“Quando si dipinge un quadro lo si fa in silenzio, o magari con un po’ di musica d’accompagnamento, ma le pennellate restano silenziose, fino a quando qualcun altro non le scopre e ne comprende il significato. Con un ritratto è diverso: tutto prende vita fin da subito, perché è proprio la vita ad essere rappresentata sulla tela; quando lo si osserva da finito, anche se non ne si conosce il soggetto, si percepisce una storia. È così che l’arte continua ad arricchire le nostre vite e non smetterà mai di farlo”.

Ha partecipato, di buon grado, la dirigente scolastica Simonetta Lucia Tempesta della Scuola Ammirato–Falcone

“La partecipazione alla mostra di pittura è stata per la Scuola un’importante occasione, di grande valore educativo e culturale. Gli alunni hanno avuto modo di osservare da vicino il mondo dell’arte e soprattutto hanno avuto modo di apprezzare il lavoro necessario per compiere un’opera d’arte, comprendendo il linguaggio specifico della disciplina, anche al di fuori della tradizionale aula didattica, e gli innumerevoli messaggi ch’essa porta con sé.

Dal punto di vista didattico hanno sviluppato la loro creatività, potenziato il loro spirito critico e affinato la capacità di osservazione. È stato inoltre un bellissimo momento di condivisione perché si è accresciuto il senso di appartenenza alla comunità scolastica.

Ringrazio la famiglia Picci per aver saputo apportare, con questa iniziativa, un momento alto di condivisione rendendo la scuola ancor più un luogo di crescita culturale. Esperienze come queste sono un efficace strumento educativo capaci di accrescere il legame sempre più necessario tra scuola, cultura e comunità”.

… e la prof.ssa di Arte, Monica Lisi, una delle insegnanti che ha seguito gli studenti

“Partecipare alla mostra “Quel che resta di mia madre”, dedicata alla memoria della docente e artista Lorita Chilla, con gli elaborati degli studenti e delle studentesse della scuola in cui insegno, è stata un’occasione per ricordare che l’amore che ci doniamo non è mai sprecato. Non lo è quando vedi che i figli di Lorita le dedicano una mostra per non dimenticarla; non lo è quando vedi l’impegno e la dedizione della curatrice dell’evento, Pompea Vergaro; non lo è quando vedi i giovani impegnarsi a realizzare bellissimi disegni sul tema della mamma. L’emozione provata nelle sale della storica Galleria Maccagnani di Lecce ci ricorda che, in queste occasioni, l’arte incontra la musica e raggiunge il cuore di ciascuno di noi. Grazie per averci donato questa esperienza indimenticabile e grazie per i piccoli dettagli che trasmettono attenzione e amore”.

Questo dalla presidente Andos di Lecce Antonella Ferilli

“L’esperienza di quelle nove giornate organizzate da A.N.D.O.S. Lecce (Associazione Donne Operate al Seno) ha racchiuso molti momenti importanti per i pazienti oncologici e i loro cargiver. Nelle Conferenze abbiamo parlato di prevenzione tramite esami sempre più mirati e alimentazione; tramite la mostra e il concerto abbiamo provato come il benessere psicologico, l’arte e la musica possano supportare le terapie; infine, le tante testimonianze hanno sottolineato come le Associazioni di Volontariato sostengano i soci nel loro percorso di cura abbattendo l’isolamento.

Continueremo su questa strada incoraggiati dalla risposta entusiasta dei partecipanti. Un grazie di cuore a tutte le figure professionali che hanno permesso la riuscita di un evento che è stato un vero e proprio Festival di A.N.D.O.S.”.

E poi, dell’instancabile psicoterapeuta Marianna Puglisi, attivissima nell’ambito di ANDOS insieme alla psicologa Simona D’Amato

“L’alleanza di lavoro è un tema fondamentale nelle professioni sanitarie perché è strettamente legata alla buona riuscita dell’intervento terapeutico. Occuparsi dell’alleanza di lavoro con i propri assistiti significa non avere l’idea di lavorare con malati, ma con persone. Questo è un cambio di posizione relazionale, decisamente impegnativo, ma consigliabile per l’impatto positivo sulla salute psicofisica dell’individuo. Possiamo dire che è già esso stesso terapeutico”.

Ed ecco Simona D’Amato

“Trovo che con questo evento Lorita abbia compiuto un piccolo miracolo. Alcuni anni fa, quando l’ho conosciuta ci aveva riuniti a casa sua, attorno al suo tavolo da pranzo della sala, per svolgere il percorso di psicoterapia che Andos predispone ogni anno per le socie: la malattia, la seconda che poi l’ha portata via di lì a poco, aveva preso possesso del suo corpo e le avrebbe impedito di partecipare. Per questo il gruppo si è svolto a casa sua. Dai primi segnali ho colto che la sua missione fosse quella di Unire. Ed è quello che ha fatto anche in questa occasione: ha riunito proprio tutti, associazioni, esperti, pazienti, persone comuni, persino i ragazzi della Scuola Media.



Si è fatto un lavoro straordinario nei giorni, attorno all’evento: dall’organizzazione della mostra dei suoi dipinti al coinvolgimento dei ragazzi della scuola Ammirato-Falcone, con i loro bellissimi disegni, al suo incredibile ritratto, all’intenso ricordo del figlio Giancarlo, al dialogo con la dottoressa nutrizionista, all’incontro profondamente umano con i medici, il direttore sanitario, la presidente di APMARR… in tutto questo emerge come lavorando in sinergia, in rete, è possibile realizzare intrecci che producono effetti esponenziali”.

Ed ora torniamo a noi!

“L’Eternità, a maggio era il tempo verticale dell’arte, quello che resta. Ora, invece, si apre il tempo orizzontale, quello che torna. Il nucleo è tutto nell’aneddoto del signore in galleria: cinquant’anni scompaiono in un nome letto su una locandina e il 1975 rientra nella stanza come se non fosse mai uscito.

Non è memoria che si racconta, è il tempo che si richiude su se stesso, un cerchio che si sarebbe potuto non chiudere mai, e invece… il tempo della Vita (i nove giorni, la supplenza del ’75, i cinquant’anni di silenzio) eil tempo dell’Arte, che non ha età, che è ciò che riapre il cerchio: il titolo della mostra QUEL CHE RESTA DI MIA MADRE.

E poi, la Scuola come luogo dove il tempo si moltiplica: gli studenti di oggi che danno voce a una vita di ieri, mentre l’insegnamento di Lorita, il suo modo di cercare la creatività negli allievi, continua a lavorare nel presente attraverso di loro.

Il movimento naturale è l’Eternità.

Sì, perché in Galleria c’è qualcosa che non si muove: l’opera che non invecchia, non aspetta, ma resta. Ed è per questo che può essere ritrovata (dal figlio) e da chi va avanti (la Scuola). L’opera è il punto fermo tra un passato che riaffiora e un futuro che si costruisce. Attorno all’Arte, il tempo umano va e viene, dimentica e riemerge. E gli studenti, chiamati a raccontare con le loro opere artistiche una vita che non avevano conosciuto: non ricordare, ma imparare a guardare. La dirigente Simonetta Lucia Tempesta lo racconta con chiarezza: i suoi alunni hanno “apprezzato il lavoro necessario per compiere un’opera d’arte”, hanno affinato “la capacità di osservazione”. Un tempo diverso da quello dell’aneddoto: non un cerchio che si chiude, ma un percorso che comincia.

I tempi, in fondo, si toccano attorno a un’unica eternità: quello che torna senza preavviso, quello che si forma in chi guarda, quello che si proietta in avanti. Se l’opera resta ferma mentre tutto intorno si muove, il legame che crea tra chi l’ha concepita, chi la ritrova, chi la scopre per la prima volta, non finisce con la Mostra.

La dirigente lo definisce “un legame sempre più necessario tra scuola, cultura e comunità”: non un bilancio, ma un impegno aperto.

Le professioniste Puglisi e D’amato, con “alleanza di lavoro” e “intrecci” hanno centrato l’obiettivo. Sono, in realtà, le parole chiavi e il segreto vincente per “raggiungere effetti esponenziali”.

L’Arte non vive perché la si conservi. Vive perché continua a essere trovata.

Come queste Testimonianze che rimarranno negli annali della Storia di Lorita e di tutti coloro che l’avranno conosciuta che ancora continua a …UNIRE!