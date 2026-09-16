L’uomo contro l’algoritmo: a Melendugno il libro che sfida l’Intelligenza Artificiale

MELENDUGNO– Un duello serrato tra uomo e macchina, tra coscienza e codice, tra la complessità dell’animo umano e i meccanismi dell’Intelligenza Artificiale. È questo il cuore del libro di Giancarlo Ciricugno, un lavoro costruito come il resoconto rigoroso di uno scontro dialettico con l’IA, trasformato dall’autore in un’indagine sui limiti della tecnologia e sui rischi di una progressiva subordinazione dell’individuo agli strumenti digitali.

Pagina dopo pagina, Ciricugno mette alla prova la macchina con domande, provocazioni e ragionamenti, cercando di forzarne le risposte e di far emergere ciò che si nasconde dietro l’apparente capacità di dialogare, comprendere ed entrare in sintonia con l’interlocutore. Il risultato è una critica radicale dell’Intelligenza Artificiale e, più in generale, dell’universo digitale contemporaneo. L’autore contesta innanzitutto l’utilizzo della stessa parola “intelligenza” per definire uno strumento tecnologico che, nella sua lettura, non possiede coscienza, volontà né una reale capacità di comprensione.

Il libro allarga poi lo sguardo ai social network, all’economia dell’attenzione e alla formula della gratuità dei servizi digitali, interpretata come un meccanismo commerciale capace di attirare e trattenere gli utenti per trasformarne il tempo e le abitudini in valore economico. Entrano così nell’analisi anche l’ingegneria comportamentale delle piattaforme, la dipendenza digitale, l’esposizione continua alla pubblicità, l’appiattimento del pensiero e persino il modo in cui il mondo online interviene nel dolore e nel lutto, trasformando esperienze intime in contenuti destinati alla circolazione pubblica.

Al centro resta però soprattutto l’uomo. Alla prevedibilità dell’algoritmo Ciricugno contrappone il dubbio, la memoria, la volontà, l’esperienza e quella complessità emotiva che nessun codice, secondo la tesi sviluppata nel volume, può realmente riprodurre. Ne nasce una difesa della coscienza individuale e della capacità di mantenere uno spazio autonomo di giudizio davanti a tecnologie sempre più pervasive.

Il testo assume così anche il tono di un avvertimento: utilizzare gli strumenti digitali senza consegnare loro il proprio pensiero, evitando che comodità, velocità e automatismi finiscano per indebolire la capacità critica. Una riflessione che parte dall’Intelligenza Artificiale ma arriva a interrogare il rapporto quotidiano di ciascuno con smartphone, social network e piattaforme.

Il volume, pubblicato in self-publishing e disponibile su Amazon, sarà al centro di un appuntamento in programma il 18 settembre alle ore 20 a Melendugno, al Circolo cittadino in via Roma, 4. Un’occasione per discutere di tecnologia, libertà e coscienza umana partendo da una domanda che attraversa l’intero libro: cosa resta dell’uomo quando la tecnologia sembra offrirgli tutto, tranne se stesso?