La signorina Mezzopunto e il drago del Teatro le Giravolte inaugura la sezione “Per un teatro delle ragazze e dei ragazzi” della rassegna Teatri a Sud di Astràgali Teatro

LECCE – Domenica 27 settembre lo spettacolo La signorina Mezzopunto e il drago del Teatro le Giravolte inaugura la sezione “Per un teatro delle ragazze e dei ragazzi” di Teatri a Sud, la rassegna dedicata ai teatri mediterranei di Astràgali Teatro.

L’appuntamento è alle 17.30 nello spazio della Sala Astràgali a Lecce (via Giuseppe Candido 23).

Ingresso 3 euro; si consiglia la prenotazione (www.astragali.it – teatro@astragali.org; +39 389.2105991).

Il teatro ragazzi proseguirà con altri due appuntamenti nel corso della rassegna: domenica 11 ottobre con “Sottovoce” di Terrammare Teatro e domenica 25 ottobre con “Pinocchio bambino cresciuto burattino” di IAC Centro arti integrate.

L’appuntamento del 27 settembre

“La signorina Mezzopunto e il drago” è una storia di creatività femminile che si scontra con l’arroganza di chi vorrebbe porle dei limiti.

La signorina Mezzopunto è un’abile ricamatrice che trascorre le sue giornate a ricamare e cucire con gioia nel suo paesino sulla vetta di una montagna della grande Cina. Non le serve altro: le sue creazioni, i suoi amici, la sua casa. Ricama animali, fiori, paesaggi, il sole e le stelle. Tutti le vogliono bene, ammirano i suoi ricami e apprezzano la sua generosità, perché Mezzopunto spesso regala alla gente del suo paese le sue opere. Tutte le ragazze del villaggio e dei villaggi limitrofi vanno da lei per imparare a ricamare, ma nessuna può arrivare alla sua perfezione, che arriva al punto tale da far animare i soggetti delle sue creazioni. Lei ha un segreto: esegue un piccolo rituale ed ecco che i suoi ricami prendono vita. Ma il destino si inserisce nella pace della sua vita: al crudele imperatore, Mezzopunto appare un’appetibile preda e la rapisce, lei si difenderà con il suo ago e le sue magie… e sarà una sua creazione a salvarla.

La creatività, l’armonia e la bellezza del fare tutto al femminile si scontra con la violenza e l’arroganza di chi vuole delimitare e circoscrivere tali cose all’interno di un possesso esclusivo.

Il ruolo della donna come appendice di un maschile retrogrado ed egoista vengono vissuti con fastidio e rifiuto, e sarà ancora una volta la creatività a dare una via di fuga da quella condizione.

Lo spettacolo si arricchisce di momenti esilaranti con animali e personaggi grotteschi, e con la presenza degli attori in scena che ancora una volta accenneranno ai temi della seduzione, della violenza e della magia.

Teatri a Sud

“Teatri a Sud” è la rassegna di Astràgali Teatro che mette in dialogo visioni, progetti e buone pratiche in una rete attiva di teatri del Sud Italia e del Mediterraneo.

Sino al 30 ottobre in scena a Lecce una proposta di tredici appuntamenti che integra spettacoli di compagnie pugliesi e del Sud Italia con le performance finali delle residenze artistiche ospitate da Astràgali, teatro ragazzi, cinema documentario, danza paralimpica e un incontro pubblico dedicato al teatro di resistenza.

Un crocevia di percorsi, suggestioni, esperienze di impegno: Teatri a Sud rinnova la sfida di animare una rete di teatri del Sud Italia per far dialogare le diverse visioni e pratiche, comprese le esperienze di resistenza in luoghi segnati dalle guerre o dalla criminalità. Un percorso che guarda a una relazione più attiva con le comunità, e che attraverso il contributo artistico del teatro fornisca strumenti critici per la costruzione di modelli alternativi di resistenza e germinazione culturale.

Elemento fondamentale è, inoltre, la condivisione in anteprima del lavoro realizzato nel corso delle residenze artistiche ospitate a Lecce, che coinvolge la sperimentazione drammaturgica, l’interculturalità, il rapporto critico con i luoghi, una prospettiva meridiana e sociale.

La rassegna rientra nel progetto Teatri a Sud ideato da Astràgali Teatro, sostenuto dalla Regione Puglia (finanziato con risorse del Fondo di Rotazione – POC 2021-2027) e dal Ministero della Cultura (D.M. 23.12.2024, n. 463 Art. 13 c.2).