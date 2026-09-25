Dal Salento all’Europa dell’intelligence: la responsabilità di un impegno globale per Raffaele Magurano

La storia di Raffaele Magurano rappresenta la testimonianza di come le radici territoriali possano diventare il fondamento, e non il limite, di un solido percorso internazionale. Nato a Nardò nel 1996 e residente a Galatone — Comune in cui svolge anche la propria attività lavorativa —, Magurano ha costruito negli anni un profilo scientifico multidisciplinare partendo da una solida formazione in giurisprudenza, approfondita con studi nell’ambito dei Servizi Giuridici, delle Scienze della Pubblica Amministrazione e della Sicurezza, fino al conseguimento del master in criminologia forense. Un itinerario conoscitivo arricchito da numerose pubblicazioni dedicate alla criminologia, all’intelligence, agli studi simbolici e alla narrativa, che ha trovato una svolta decisiva nel 2022 a Roma con il perfezionamento nelle Tecniche Analitiche Strutturate e l’ingresso nella IAFIE (International Association for Intelligence Education).

L’impegno all’interno della più prestigiosa associazione internazionale dedicata all’educazione e alla ricerca nel campo dell’intelligence ha proiettato il ricercatore salentino nei contesti decisionali europei. Dopo l’elezione nel Board europeo della IAFIE nel 2024 con il ruolo di Education Officer e gli interventi ai congressi scientifici di Copenaghen e La Valletta, il 2026 ha segnato un passaggio di fondamentale importanza: la rielezione per un secondo mandato nel direttivo continentale, questa volta con l’incarico istituzionale di Tesoriere. Una nomina che lo ha visto intervenire di recente in questa nuova veste ufficiale alla Brunel University di Londra, di fronte a una platea di oltre cento delegati giunti da più di ventidue Paesi. Ciò che emerge con forza dalla conferma nel Board europeo è soprattutto il valore della continuità e della fiducia maturata sul campo: la rielezione nasce dall’apprezzamento per il lavoro concreto svolto durante il primo mandato e si traduce, più che in un riconoscimento individuale, in un carico di ulteriore responsabilità verso una comunità scientifica globale. Il recente simposio alla Brunel University ha testimoniato l’altissimo livello accademico e operativo dei partecipanti, confermando come il confronto internazionale rappresenti la chiave di volta per far evolvere gli studi sulla sicurezza. Questo costante dialogo con l’Europa e con il mondo si intreccia, inoltre, con l’impegno profuso sul territorio attraverso la fondazione del Centro Studi UniOriente, realtà nata per promuovere il supporto universitario, la formazione, l’analisi strategica e la divulgazione scientifica.