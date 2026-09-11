La ricetta del giorno: Scarola riccia alla napoletana

Ingredienti:
1 ceppo di scarola riccia
2 acciughe
2 cucchiai di capperi
3 cucchiai di olive denocciolate
1 peperoncino fresco
1 cucchiaio di uvetta ammollata (facoltativa)
Olio evo
Procedimento:
In una padella col bordo alto versare un abbondante giro di olio evo, aggiungere le alici, i capperi, le olive e il peperoncino;
Quando l’olio inizia a scaldarsi, aggiunte le foglie di scarola presentemente lavate;
Chiudere con il coperchio e lasciare cuocere a fuoco lento;
Quando le foglie di scarola inizieranno ad apppassire, girare per amalgamare gli ingredienti e se gradita, aggiungere l’uvetta;
Cuocere senza coperchio per altri 5 minuti, scolare e servire.
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