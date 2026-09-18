“Soldi per addomesticare i processi”: indagati ex giudice onorario, un avvocato e altri quattro

SALENTO – Decisioni addomesticate e pratiche amministrative pilotate. Come documentazioni per l’invalidità civile da destinare a familiari o la promessa di risoluzioni processuali in favore di parenti nell’ambito di alcuni processi. Ci sarebbe un vero e proprio sistema corruttivo alle fondamenta di un’inchiesta, coordinata dal pm della procura di Potenza, Vincenzo Montemurro, e sfociata in un avvio di conclusione a carico di Antonio Zito, viceprocuratore onorario all’epoca in servizio presso il Tribunale di Lecce, 59 anni, residente a Pulsano (Taranto), già noto per una vicenda di presunta violenza sessuale; l’avvocato Giancarlo De Valerio, 50 anni di Mesagne (Brindisi), con quest’ultimo che avrebbe coinvolto altri soggetti in un vero e proprio sistema illecito. Per i due la procura potentina aveva avanzato richiesta di carcere.

Dal 2021 al 2023, magistrato onorario e avvocato – secondo l’accusa – avrebbero costretto i clienti dello studio legale a farsi consegnare o promettere denaro per interrompere azioni giudiziarie nei loro confronti o di altri soggetti: ovvero per la definizione favorevole di vicende giudiziarie di cui il magistrato – per ragioni d’ufficio – era interessato. Per altri quattro indagati, invece, pendeva la richiesta di domiciliari: Luca Carrozza, 59 anni, di Gallipoli, dipendente Asl di Manduria; Cosimo Maturo, 59, di Taranto, funzionario in servizio nella stessa azienda sanitaria: Antonio Zamparelli, 76, di Lecce e il maresciallo della Finanza in pensione da vent’anni; Mario Piccolo, 79 anni, di Nardò (Lecce). Le accuse, a vario titolo, sono quelle di corruzione, concussione e tentata estorsione, con l’aggravante della reiterazione e del concorso.

Le indagini si sono si sono avvalse di intercettazioni, pedinamenti e analisi forensi sui dispositivi sequestrati, da cui è emerso un quadro allarmante: minacce velate, pressioni su clienti dello studio legale, e persino l’organizzazione di falsi controlli stradali da parte di forze dell’ordine compiacenti per intimidire le vittime e ottenere pagamenti. A mettere in moto le indagini, è stata un’inchiesta parallela avviata sempre dai militari del Nucleo di polizia economica della Guardia di finanza di Lecce che avevano captato conversazioni e telefonate di alcune persone ritenute vicine alla criminalità organizzata. Nello specifico affari legati ad attività di riciclaggio e trasferimento all’estero di denaro proveniente da operazioni illecite di un pregiudicato salentino attraverso conti correnti e fatture false emesse da società cartiere con sede a Londra, Malta, est Europa e Svizzera.

Dalle intercettazioni è emerso il ruolo dell’avvocato De Valerio: già in passato il legale si era occupato di una vicenda giudiziaria che coinvolgeva un imprenditore, presunto complice del pluripregiudicato, risolta “perché aveva portato a cena il magistrato”, oltre a “un compenso di 2mila euro e una bottiglia di vino”.

A quel punto, gli inquirenti hanno iniziato a intercettare direttamente l’avvocato, risalendo alla figura e al ruolo (presunto) di Zito. Sempre nella stessa inchiesta sarebbe emersa la necessità di alcuni soggetti di alto spessore criminale e legati ad associazioni mafiose “di interessare – attraverso l’intermediazione di un avvocato di loro fiducia – l’esistenza di indagini sul loro conto e poter altresì condizionare gli esisti delle stesse indagini”. Per gli inquirenti ci sarebbero pochi dubbi: il viceprocuratore onorario e il legale avrebbero mostrato una “spiccata pericolosità sociale” e un “radicato intento criminale”.

Gli indagati – assistiti dagli avvocati Umberto Del Basso, Patrizio Giangrande, Alessia Dominique Mastrovito, Roberto D’Amico, Gerardo Di Ciommo, Dionisio Gigli, Federico Martella e Antonio La Scala – avranno ora venti giorni a propria disposizione per chiedere di essere interrogati o per produrre memorie difensive.