La ricetta del giorno: taschine di pollo ripiene

Ingredienti
600 gr di petti di pollo interi
250 gr di scamorza
100 gr di speck
80 gr di formaggio grattugiato
100 gr di pangrattato
olio di oliva evo
Procedimento
Tagliare i petti di pollo in pezzi da 8 cm;
Tagliare ciascun pezzetto orizzontalmente, senza separarlo completamente, in modo da ricavare una “tasca”;
Tagliare le fette di speck e la scamorza in base alla grandezza dei petti di pollo;
Infilare in ciascuna “tasca” un pezzetto di provola è uno di speck;
Mescolare parmigiano e pangrattato in una ciotola, Spennellare ciascuna fetta di petto di pollo con poco olio;
Passarla nel mix di parmigiano e pangrattato, ricoprirla bene da entrambi i lati e depositarla in una teglia foderata con carta forno;
Accendere il forno a 200°;
Infornare nella parte bassa del forno e cuocere per 15 minuti;
Girare delicatamente le fette di pollo e cuocere per altri 10 minuti o finché saranno ben dorate;
Servire caldo.
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