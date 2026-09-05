La ricetta del giorno: taschine di pollo ripiene

Ingredienti

600 gr di petti di pollo interi

250 gr di scamorza

100 gr di speck

80 gr di formaggio grattugiato

100 gr di pangrattato

olio di oliva evo

Procedimento

Tagliare i petti di pollo in pezzi da 8 cm;

Tagliare ciascun pezzetto orizzontalmente, senza separarlo completamente, in modo da ricavare una “tasca”;

Tagliare le fette di speck e la scamorza in base alla grandezza dei petti di pollo;

Infilare in ciascuna “tasca” un pezzetto di provola è uno di speck;

Mescolare parmigiano e pangrattato in una ciotola, Spennellare ciascuna fetta di petto di pollo con poco olio;

Passarla nel mix di parmigiano e pangrattato, ricoprirla bene da entrambi i lati e depositarla in una teglia foderata con carta forno;

Accendere il forno a 200°;

Infornare nella parte bassa del forno e cuocere per 15 minuti;

Girare delicatamente le fette di pollo e cuocere per altri 10 minuti o finché saranno ben dorate;

Servire caldo.