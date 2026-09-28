Contro la microcriminalità e i disordini: dal Questore di Lecce 21 misure di prevenzione in tutta la provincia

SALENTO – Prosegue l’attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni d’illegalità sul territorio salentino. Nell’ultima settimana, il Questore di Lecce, Vincenzo Massimo Modeo, ha adottato 21 provvedimenti di prevenzione personale volti a reprimere episodi di microcriminalità, reati predatori, violenza di genere e disordini legati alla movida e agli eventi sportivi.

I provvedimenti sono stati predisposti dalla Divisione Anticrimine della Questura al termine delle istruttorie condotte sulle segnalazioni inviate dagli uffici territoriali della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.

Nell’ambito del contrasto ai fenomeni violenti nei luoghi dell’intrattenimento, il Questore ha emesso 6 DACUR (Divieto di Accesso alle Aree Urbane) nei confronti di altrettanti soggetti coinvolti in una rissa verificatasi a fine giugno all’esterno di un bar di Gallipoli. I provvedimenti, della durata compresa tra i 12 e i 18 mesi, vietano ai destinatari di accedere e stazionare nei bar e locali di somministrazione di alimenti e bevande nell’area interessata.

Otto i provvedimenti emessi per episodi legati a manifestazioni calcistiche per Ruffano Calcio – Atletico Tricase (10 settembre) sono stati notificati 6 DASPO a carico di tifosi residenti a Ruffano, uno della durata di 5 anni e cinque della durata di 1 anno, ritenuti responsabili dei disordini scoppiati al termine dell’incontro, durante i quali si era tentato di divellere le recinzioni dell’impianto sportivo.

Per Casarano – Cosenza (14 marzo) sono stati emessi 2 DASPO della durata di un anno ciascuno per soggetti che avrebbero ostacolato i controlli delle forze dell’ordine ai varchi d’accesso allo stadio per favorire l’ingresso di spettatori sprovvisti di biglietto.

Completano il quadro dei provvedimenti adottati:

Fogli di Via Obbligatori (FVO): tre misure di allontanamento dai comuni di Ruffano (1 anno, per porto abusivo di un manganello telescopico), Melpignano (3 anni, per furto in abitazione) e Novoli (3 anni, a seguito di una tentata rapina aggravata in un supermercato).

Sono stati emessi anche 4 avvisi orali notificati ad altrettante persone considerate socialmente pericolose e già note per reati contro il patrimonio, atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e spendita di monete false.