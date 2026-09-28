Malore dopo il bagno a Torre Mozza: deceduta una turista di 91 anni

TORRE MOZZA (Lecce) – Dramma in mattinata sul litorale ionico, nella marina di Torre Mozza. Un’anziana turista di 91 anni, Anna villa di Cesano Maderno, in vacanza nel Salento insieme a un’amica, ha perso la vita a seguito di un improvviso malore accusato subito dopo essere uscita dall’acqua.

I fatti si sono verificati sul bagnasciuga, all’altezza dello stabilimento balneare “La Ciurma”. Ad accorgersi per primo delle condizioni della novantunenne è stato il bagnino in servizio di salvataggio presso il lido, che si è precipitato per prestare i primi soccorsi. Vista la rapida ingravescenza del quadro clinico, è stato immediatamente richiesto l’intervento del 118.

Sul posto sono giunte tempestivamente un’ambulanza e l’automedica proveniente da Gallipoli. I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato vano: il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna, sopraggiunto per cause naturali.

Per la gestione dell’evento e l’esecuzione dei rilievi di competenza sono intervenuti i militari della Guardia Costiera della Capitaneria di Porto di Torre San Giovanni.