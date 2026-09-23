Nuove aule per medicina, il sindaco di Lequile offre la massima collaborazione a Unisalento

LEQUILE – Per ora è solo un primo passo. Ma è un passo storico per Lequile proiettata a diventare un polo universitario grazie alla nuova facoltà di Medicina. Lo ha annunciato il sindaco Vincenzo Carlà al termine di un incontro molto produttivo con la rettrice Maria Antonietta Aiello, avvenuto stamattina al Rettorato alla presenza anche dell’ing. Pino Mesiano, capo area Patrimonio urbano di UniSalento.

Il Comune di Lequile contribuirà ad ospitare alcuni servizi fondamentali per la nascita del nuovo polo universitario di Medicina, che dovrà sorgere a ridosso del Vito Fazzi di Lecce, divenuto Policlinico. Il nuovo polo sarà il gemello di quello appena inaugurato a Ecotekne a Monteroni con aule e servizi. Ma sarà destinato a Medicina.

Dichiara la rettrice Maria Antonietta Aiello: “Avere la collaborazione del Comune di Lequile è fondamentale in previsione dello sviluppo che intendiamo tracciare per la facoltà di Medicina e per il Salento tutto. Si cresce insieme passo dopo passo, ciascuno dando il proprio contributo”.

Dice il sindaco di Lequile, Vincenzo Carla’:

“Siamo molto entusiasti di collaborare con UniSalento, rappresentata dalla magnifica rettrice che ringrazio. Per questo abbiamo offerto la massima collaborazione. Potremo tutti insieme imprimere una svolta storica per il Salento e per la nostra Lequile, una cittadina alle porte di Lecce, ricca di arte e di storia, che potrebbe diventare ancora più attrattiva grazie alla presenza della facoltà di Medicina di UniSalento. È risaputo infatti come la realizzazione di un campus universitario possa creare un grande indotto in termini di opportunità, investimenti, nuove professionalità e servizi”

Il sindaco ha chiesto che la collaborazione con UniSalenfo diventi più strutturale per condividere obiettivi comuni grazie alla sottoscrizione di un protocollo di intesa con l’Università stessa al fine di coinvolgere le sue eccellenti professionalità nei vari campi.