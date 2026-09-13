Auto incendiate nel parcheggio dell’ospedale: sindacato chiede più sicurezza

GALLIPOLI (Lecce) – Auto incendiate nel parcheggio riservato ai dipendenti dell’ospedale di Gallipoli. A denunciare la situazione è il sindacato FSI-Usae Lecce, che chiede all’Asl interventi urgenti per garantire maggiore sicurezza nell’area di sosta del presidio ospedaliero.

Secondo quanto segnalato dall’organizzazione sindacale, alcuni operatori sanitari, al termine del turno di lavoro, si sarebbero trovati in passato davanti alla propria auto rubata o, come avvenuto nelle ultime ore, completamente distrutta dalle fiamme durante la notte.

Una situazione che, secondo il sindacato, alimenta preoccupazione e rabbia tra i dipendenti, chiamati ogni giorno a svolgere un compito delicato e che dovrebbero poter lasciare i propri mezzi in un parcheggio sicuro. Il problema, sottolinea la FSI-Usae, riguarderebbe anche il servizio sanitario, considerando che l’auto privata rappresenta spesso l’unico mezzo con cui il personale in reperibilità può raggiungere rapidamente il presidio in caso di urgenza.

Il sindacato chiede quindi di intervenire con urgenza per il rifacimento e la messa in sicurezza dell’area di sosta, attraverso l’installazione di telecamere, sistemi di riconoscimento delle targhe e un rafforzamento della sorveglianza. Nella segnalazione viene inoltre evidenziata la necessità di controllare gli accessi al parcheggio, anche attraverso sbarre e un servizio di vigilanza attivo 24 ore su 24.

La richiesta, firmata dal segretario regionale Puglia e territoriale Lecce Francesco Perrone, è ora quella di ottenere un rapido riscontro e interventi concreti per mettere fine agli episodi.