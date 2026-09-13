Nuovo anno scolastico, il presidente Tarantino: “La scuola è una priorità della Provincia”

“L’inizio dell’anno scolastico riguarda direttamente migliaia di ragazzi, ragazze e famiglie e rappresenta, allo stesso tempo, un momento importante per l’intera comunità salentina. Ai nostri studenti auguro di vivere questi mesi con curiosità, consapevolezza e voglia di costruire il proprio percorso, trovando nella scuola uno spazio nel quale acquisire conoscenze, i valori dell’accoglienza e del rispetto, in cui confrontarsi e diventare cittadini sempre più attivi e responsabili“.
Questo il messaggio e l’augurio che, in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino rivolge agli studenti e alle studentesse, ai dirigenti, ai docenti, al personale scolastico e alle famiglie del territorio.
“Come Provincia abbiamo una responsabilità precisa verso il mondo della scuola. La esercitiamo ogni giorno attraverso la gestione e la manutenzione degli edifici delle scuole superiori, gli interventi per renderli più sicuri, efficienti e adeguati alle nuove esigenze della didattica, la programmazione degli investimenti e il lavoro sul sistema della mobilità e del trasporto pubblico che deve consentire agli studenti di raggiungere gli istituti nelle migliori condizioni possibili”, prosegue.
“A chi entra per la prima volta in una nuova scuola e a chi torna tra i banchi, a chi insegna e a chi ogni giorno lavora perché le nostre scuole funzionino, rivolgo il mio augurio e quello dell’intera Provincia di Lecce per un anno scolastico ricco di esperienze e di momenti di crescita individuale e collettiva“, conclude il presidente Tarantino.
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