Gli auguri del sindaco Poli Bortone per il nuovo anno scolastico

Gli auguri del sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, per l’inizio del nuovo anno scolastico

: <Carissimi studenti, inizia per voi un nuovo anno scolastico. Sarà per quasi tutti un ritorno tra i banchi. Per altri, tanti bambini, sarà invece l’inizio di un nuovo percorso. Un mondo che si apre alla conoscenza, all’apprendimento di quelle basi necessarie per costruire il proprio futuro di cittadini.

La scuola è l’istituzione cardine della nostra società, una dimensione formativa che si evolve continuamente, arricchendosi di novità, idee e momenti extracurriculari necessari ad attualizzare la formazione, adeguandola ai grandi cambiamenti di questa epoca. La scuola è, quindi, quel luogo dove iniziano le sfide di ogni individuo. Affrontarla con responsabilità ed entusiasmo è, quindi, il miglior inizio per prepararsi alla vita e al proprio avvenire. Non per tutti è sempre facile approcciare la scuola avvertendo dentro di se i giusti stimoli, soprattutto nei primi anni occorre uno sforzo che deve essere sostenuto dalle famiglie e dagli insegnanti. Serve rendere solido ed efficiente il patto scuola-famiglia, bisogna creare quel clima di fiducia che è la condizione sostanziale per una crescita serena lungo il percorso di formazione. Proprio per questo, in apertura dell’anno scolastico, rivolgo a tutti gli studenti l’augurio di un buon inizio, un augurio sincero che va anche alle famiglie e ai docenti, con un invito a rinnovare l’attenzione e la responsabilità che i differenti ruoli richiedono, nella profonda consapevolezza che deve accompagnare l’azione didattica e le scelte dei genitori.

A tutti i ragazzi, ai docenti, ai dirigenti, al personale scolastico e a tutti coloro che operano in questo straordinario mondo, i più sinceri auguri di un nuovo inizio che sia capace di donare a tutti le migliori soddisfazioni e i più felici traguardi>.