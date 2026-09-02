Service e solidarietà a Leuca: il Lions Club raccoglie fondi per un defibrillatore nelle scuole

SANTA MARIA DI LEUCA (LEUCA) – Una serata all’insegna della solidarietà e della prevenzione sanitaria per le giovani generazioni. Il 29 agosto, nella cornice del Samarinda di Santa Maria di Leuca, si è svolta la serata di beneficenza promossa dal Lions Club Tricase Capo di Leuca Novecento Riders, finalizzata alla raccolta fondi per l’acquisto di un defibrillatore semiautomatico (DAE) da donare a una scuola del territorio attualmente sprovvista del dispositivo.

L’iniziativa ha visto un’ampia adesione di pubblico, permettendo di raggiungere l’obiettivo prefissato. Il presidente del Club, l’avvocato Roberto Giuseppe Cavallo, ha espresso profonda gratitudine ai titolari della struttura ospitante per il supporto logistico, sottolineando poi il valore del contributo offerto dal maestro ceramista Agostino Branca, che ha impreziosito la serata donando un’opera d’arte in terracotta per la causa.

Il presidente ha infine ringraziato i soci del sodalizio per il lavoro di squadra profuso nell’organizzazione dell’appuntamento, il cui ricavato consentirà di dotare un istituto scolastico locale di un presidio salvavita fondamentale per la sicurezza degli studenti.