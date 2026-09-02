Porto Cesareo diventa capitale della pesca sportiva: al via il Campionato Italiano di Canna da Natante

PORTO CESAREO (Lecce) – Tre giorni di grande agonismo e un parterre che riunisce sessanta tra i migliori specialisti d’Italia. Da giovedì 3 a sabato 5 settembre, le acque di Porto Cesareo ospitano il Campionato Italiano di Canna da Natante per Squadre e Società, appuntamento di spicco del calendario nazionale che mette in palio il titolo tricolore e il pass per la scena mondiale.

A contendersi la vittoria saranno 60 atleti finalisti in rappresentanza delle migliori società di Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Puglia e Sicilia. Tra i moli dello Ionio sfileranno pluricampioni mondiali e numerosi componenti del Club Azzurro. In palio c’è la qualificazione diretta ai prossimi Campionati Mondiali per Club, riservata alle prime cinque società classificate.

Nutrita la pattuglia pugliese, che schiera le due squadre dell’Over Fishing Salento di Nardò affiancate dalle compagini giunte da Foggia e Molfetta.

L’evento nasce dalla sinergia tra l’ASD Over Fishing Salento, sodalizio neretino attivo dal 1984, e la Lega Navale Italiana (Sezione di Porto Cesareo), che ha garantito il supporto logistico e la flotta di imbarcazioni necessaria per lo svolgimento delle prove.

La manifestazione si distingue anche per un’importante impronta solidaristica: l’intero pescato delle due giornate di gara sarà devoluto alla Caritas e destinato alle mense sociali del territorio.

IL PROGRAMMA DELLE GARE