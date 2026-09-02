Chiudere il ciclo dei rifiuti, intervento del sindaco di Secli’

​Intervento del sindaco di Secli sull’emergenza ciclo dei rifiuti

RIFIUTI, LA PUGLIA NON PUÒ PIÙ VIVERE DI EMERGENZE: IL CICLO VA CHIUSO DAVVERO

​di Andrea Finamore (sindaco di Secli’)

“Ci sono circostanze in cui un incendio smette di essere soltanto un fatto di cronaca circoscritto alle fisiologiche e conseguenziali preoccupazioni del caso. Quando i fuochi si spengono, Ça va sans dire, si accendono le consuete domande: sui danni ambientali conseguenti, sulla salubrità dell’aria, sulla sicurezza. Eppure, spesso ne sfugge una: quella su cosa accadrà il giorno dopo.

​Quando a bruciare è un impianto di trattamento e stoccaggio — anello fondamentale della filiera del riciclo — l’emergenza non cessa infatti quando si arresta il fuoco. In quell’esatto momento, in realtà, inizia il secondo tempo della partita: una gestione d’urgenza complessa fatta di telefonate ininterrotte, ricerca affannosa di impianti alternativi e confronti serrati tra gestori ed enti territoriali per dare una destinazione immediata a rifiuti che, fino al giorno prima, avevano un percorso tracciato. È ciò che è accaduto nelle scorse ore a seguito dell’incendio di Lequile, mostrando in una manciata di minuti tutta la fragilità strutturale e logistica del nostro sistema.

​I sindaci conoscono bene questa realtà. La raccolta differenziata rappresenta solo il primo tassello di una catena che vede il cittadino separare la materia, il Comune organizzare il servizio e il gestore trasportarlo. La criticità vera risiede nella fase successiva: il trattamento, la selezione e la trasformazione in materia prima secondaria.

​La Puglia – su questo – ha compiuto dei timidi passi in avanti, arrivando nel 2024 al 61,94% di raccolta differenziata. Tuttavia, le modeste percentuali positive non possono diventare un alibi, specie se ricordiamo che nel 2023 la regione era ferma al 59% a fronte di una media nazionale del 66,6%. Ma, soprattutto, differenziare non basta se a valle manca un’infrastruttura industriale in grado di chiudere il cerchio dell’economia circolare.

​La politica deve avere il coraggio di affrontare i nodi strutturali: la carenza di impianti, lo storico abuso del conferimento in discarica e la lentezza dei percorsi burocratici. Ogni volta che un impianto si ferma o una frazione deve viaggiare per centinaia di chilometri alla ricerca di uno sbocco, il conto economico e logistico torna indietro alle amministrazioni e, a cascata, ai cittadini.

​Non è un’opinione politica, è il reale funzionamento della filieradei rifiuti.

A confermarlo sono i costi della TARI: il Rapporto 2025 di Cittadinanzattiva certifica la Puglia come la regione italiana con la spesa media più elevata per la gestione dei rifiuti — 445 euro all’anno per la famiglia-tipo considerata, contro una media nazionale di 340 euro. Davanti ad un primato del genere, ci si chiede come sia possibile affidarsi ancora oggi ad un sistema che continua a dimostrarsi così vulnerabile.

​Di fronte a queste cifre non servono risposte ideologiche o emozionali, serve pragmatismo amministrativo.

I Piani della Regione Puglia individuano chiaramente l’obiettivo della chiusura del ciclo integrato e la necessità di una dotazione impiantistica adeguata, pubblica e orientata ai principi di autosufficienza e prossimità. Gli stessi atti regionali ribadiscono il bisogno di potenziare gli impianti per le frazioni secche e garantire materiali End of Waste da reinserire nel circuito produttivo.

​Tutti principi condivisibili, che tuttavia rischiano di rimanere semplici desiderata.

I Comuni non amministrano documenti di pianificazione: amministrano emergenze, bilanci e servizi quotidiani. Quando un impianto chiude, la previsione teorica si trasforma in un mezzo fermo in strada senza avere contezza di dove potrà essere confluito il rifiuto, in gare d’appalto più onerose e nel rischio concreto – quasi fisiologico – di ulteriori rincari in bolletta.

​Occorre un cambio di prospettiva. Il ciclo dei rifiuti non è solo una questione ambientale, ma una leva strategica per lo sviluppo industriale, la crescita economica e l’autonomia del territorio. Un sistema moderno non si regge sull’incertezza, ma su impianti efficienti, capacità di riserva e programmazione capace di prevenire le crisi anziché rincorrerle.

​Non si può continuare a chiedere ai cittadini di differenziare senza garantire la continuità del ciclo. Non si possono costringere i Comuni a muoversi nell’incertezza. E soprattutto, non si può raccontare che il problema sia risolto solo perché il sacchetto è stato portato via dal marciapiede: la vera sfida è assicurare a quel rifiuto un destino certo, sostenibile ed economicamente conveniente.

​Da sindaco apprendo ogni giorno che la qualità e la tenuta di un sistema si misurano nelle reazioni agli imprevisti. Quando le fragilità emergono con tale evidenza, è dovere delle istituzioni governare il problema invece di arrancare inseguendo l’emergenza. La Puglia possiede le professionalità, le competenze e le risorse per farlo. Viene quasi di chiedersi, quindi, se a mancare sia la volontà politica di trasformare gli indirizzi strategici in impianti, cantieri e soluzioni operative.

​Di fronte a tariffe sempre più alte che finanziano un servizio incompleto, la credibilità delle istituzioni non può più fondarsi sulle promesse dei piani, ma deve ricostruirsi sulla concretezza dei fatti”.