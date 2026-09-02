White 7 evoluzione e identità: parole chiave di una storia lunga sessant’anni

LECCE – Alle porte del sessantesimo anno di attività, la boutique uomo White 7, a Lecce in via Nazario Sauro 26, riapre al pubblico e, giovedì 3 settembre alle ore 18.00, verrà svelato ufficialmente il risultato dell’importante lavoro di restyling. A celebrare questo momento, il sound raffinato del djset di Nicola Conte, celebre dj, musicista e compositore: una scelta di stile voluta da Simone e Andrea De Tommasi, alla guida del progetto White 7, in perfetta armonia con l’atmosfera sofisticata e ricercata del negozio. I tre piani rinnovati sono oggi accomunati da una coerenza stilistica e da un’accurata scelta di materiali di pregio, che suggeriscono personalità e un’eleganza senza tempo. Gli spazi sono ideati per valorizzare le collezioni dei brand e per far vivere alla clientela un’esperienza d’acquisto personalizzata, esclusiva e confortevole. “Con questo restyling abbiamo voluto che la boutique rispecchiasse il nostro DNA reinterpretandolo in chiave contemporanea. – dice Simone De Tommasi – Per questo abbiamo ritenuto importante preservare alcuni elementi caratterizzanti del negozio e valorizzarli, come la parete in carparo presente nel piano interrato o i tavoli vintage per l’esposizione di piccoli accessori. Auspichiamo che il cambiamento sia percepito dalla clientela come un’evoluzione naturale, in continuità con ciò che White 7 da sessant’anni rappresenta: autenticità, ricerca, qualità nel servizio, affidabilità”.

White 7, insegna storica di Piazza Mazzini, è sinonimo di un’azienda di famiglia che, nel mondo del retail d’eccellenza italiano, si è contraddistinta perché ha saputo attraversare i decenni, dimostrando di saper evolvere e crescere pur rispettando la propria identità. Oggi Simone e Andrea De Tommasi portano avanti, con una visione attuale e internazionale, l’ambizioso progetto lanciato nel 1967 dal padre Osvaldo, affiancato dalla moglie Silvana.