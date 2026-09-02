Le previsioni meteo di domani 3 settembre 2026

Puglia

Giornata ampiamente soleggiata su tutto il territorio pugliese. Cieli sereni in tutte le fasce orarie, senza alcun fenomeno atteso. Caldo estivo marcato.

NAZIONALE

AL NORD



Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio; qualche addensamento in più su Brescia e sul Friuli-Venezia Giulia nel corso del pomeriggio, con possibilità di isolati fenomeni sulle zone alpine del Trentino-Alto Adige. In serata schiarite ovunque, non sono previsti cambiamenti sostanziali.



AL CENTRO



Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni dal mattino alla sera, senza fenomeni degni di nota. Condizioni invariate in serata con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.



AL SUD E SULLE ISOLE