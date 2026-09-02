Le previsioni meteo di domani 3 settembre 2026

Puglia
Giornata ampiamente soleggiata su tutto il territorio pugliese. Cieli sereni in tutte le fasce orarie, senza alcun fenomeno atteso. Caldo estivo marcato.
NAZIONALE
AL NORD
Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio; qualche addensamento in più su Brescia e sul Friuli-Venezia Giulia nel corso del pomeriggio, con possibilità di isolati fenomeni sulle zone alpine del Trentino-Alto Adige. In serata schiarite ovunque, non sono previsti cambiamenti sostanziali.
AL CENTRO
Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni dal mattino alla sera, senza fenomeni degni di nota. Condizioni invariate in serata con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulla Calabria con temporali sparsi, possibili isolati fenomeni sulle zone interne della Basilicata; qualche addensamento sulla Campania, asciutto altrove. In serata schiarite in estensione su tutta l’area con residua nuvolosità sulla Calabria.
Temperature minime in generale lieve diminuzione; massime in rialzo al nord, stazionarie o in lieve calo al centro-sud.
Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos
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