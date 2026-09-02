“5,7 km di grida nel silenzio” arriva a Lecce: al Convitto Palmieri il tessuto in ricordo dei bambini di Gaza

LECCE – Una monumentale striscia tessile lunga 5,7 chilometri per commemorare gli oltre ventimila bambini e bambine palestinesi uccisi nella Striscia di Gaza. Dal 7 al 16 settembre 2026, il Chiostro del ’500 della Biblioteca Bernardini (ex Convitto Palmieri) a Lecce ospiterà la tappa salentina del progetto “5,7 km di grida nel silenzio”, un’opera collettiva ideata e curata da Cristina Pedrocco ed Elena Gradara.

Nata nel settembre 2025 attraverso la call “Artisti tessili per Gaza”, l’iniziativa ha visto la partecipazione di associazioni, collettivi e oltre 400 gruppi di persone da tutta Italia. Migliaia di pannelli di stoffa sono stati ricamati, dipinti o scritti a mano con i nomi delle giovani vittime, per poi essere cuciti in un unico, imponente memoriale che trasforma ago e filo in strumenti di memoria, cura e testimonianza civile.

Dopo le esposizioni a Fusignano, Parma, Rosignano Monferrato, Milano, Torino, Monteprandone e Castiglione d’Otranto, la tappa leccese è realizzata in collaborazione con il Polo Biblio-museale di Lecce e la Biblioteca Bernardini. L’organizzazione locale vede il coinvolgimento del G.U.S. Gruppo Umana Solidarietà “G. Puletti”, dei collettivi Donne per la Palestina, Sciamu te paru, Fucina salentina e Salento per la Palestina.

L’obiettivo delle promotrici è continuare a far viaggiare l’installazione nelle piazze e nei luoghi della cultura italiani, con l’intenzione finale di affidare l’opera a una fondazione o a un’istituzione permanente che ne garantisca la conservazione nel tempo.

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