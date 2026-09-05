Tre Anelli Maglie, riparte la scuola basket: aperte le iscrizioni per la stagione 2026/2027

MAGLIE – Cinquantuno anni di passione per la pallacanestro e una nuova stagione pronta a cominciare, la ASD Polisportiva Tre Anelli Maglie apre le iscrizioni ai corsi di Minibasket e Basket per la stagione sportiva 2026/2027, rivolti a bambine, bambini, ragazze e ragazzi dai 4 ai 19 anni. La società che celebra il prestigioso traguardo dei 51 anni di attività (1975-2026), rinnova così il proprio impegno nella promozione dello sport giovanile, con corsi tenuti da istruttori e allenatori federali FIP, con percorsi pensati per accompagnare i più piccoli dai primi passi sul parquet fino all’attività cestistica dei ragazzi più grandi. L’attività suddivisa tra Minibasket, per i nati dal 2015 al 2021, e Basket, per i nati dal 2007 al 2015, vedrà l’opportunità per gli atleti di prendere parte ai campionati FIP e CSI, vivendo l’esperienza della competizione sempre all’interno di un percorso educativo e di crescita. Un’attenzione particolare merita Andrea Adamuccio, classe 2015, uno dei giovani cestisti che si sta distinguendo nel vivaio della Tre Anelli. Andrea mostra già una spiccata passione per il basket e affronta allenamenti e partite con entusiasmo, determinazione e tanta voglia di crescere, un piccolo talento da seguire nel suo percorso, senza dimenticare che, alla sua età, il risultato più importante resta divertirsi, imparare e condividere con i compagni l’esperienza dello sport. È proprio questa la filosofia che da oltre mezzo secolo accompagna la Polisportiva Tre Anelli: fare della pallacanestro non soltanto una disciplina sportiva, ma anche un’occasione di divertimento, crescita, inclusione e lavoro di squadra, trasmettendo ai più giovani valori che vanno ben oltre il risultato sul campo. La nuova stagione si svolgerà in diverse strutture di Maglie: il Palazzetto dello Sport, la Palestra del Liceo “Leonardo da Vinci” e la Palestra dell’Istituto Manzoni e le iscrizioni sono già aperte il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 17 alle 20, presso il Palazzetto dello Sport di via Lecce 9. Con 51 anni di storia alle spalle, la Polisportiva Tre Anelli Maglie è dunque pronta a dare il via a un’altra stagione, continuando a investire sui giovani e sulla loro passione per la pallacanestro, con l’obiettivo di far crescere sul parquet non soltanto nuovi cestisti, ma soprattutto ragazzi capaci di vivere lo sport con entusiasmo, rispetto e spirito di squadra.