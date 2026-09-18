Caso Errede, chiesto il risarcimento anche al Ministero della Giustizia

LECCE – Si allarga il fronte delle azioni risarcitorie avviate dal giudice Pietro Errede: la domanda è stata estesa anche al Ministero della Giustizia, chiamato in causa in relazione al presunto illecito diffamatorio che, secondo la ricostruzione dei legali del magistrato, sarebbe stato commesso nell’ambito di attività di polizia giudiziaria delegate dall’Autorità giudiziaria di Potenza. È questo il nuovo passaggio di una vicenda giudiziaria già nota e che, nel tempo, ha dato origine a più iniziative sul piano civile e potrebbe aprire ulteriori sviluppi anche sul versante penale.

Al centro della nuova richiesta di risarcimento c’è la posizione di un luogotenente del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Lecce, individuato, secondo quanto emerso da indagini interne alla Guardia di Finanza, quale autore di espressioni offensive e di carattere omofobo nei confronti di Errede, all’epoca sottoposto a indagini. Proprio sulla base del fatto che quelle condotte sarebbero state poste in essere nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria delegate dalla Procura di Potenza, i legali del magistrato hanno ritenuto di estendere la domanda anche al Ministero della Giustizia, dopo l’azione già promossa nei confronti dei magistrati potentini e, successivamente, del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La strategia risarcitoria si inserisce in una più ampia controffensiva giudiziaria che comprende anche il procedimento civile avviato nei confronti di Saverio Congedo per calunnia e diffamazione. Una vicenda già nota, ma che nelle prossime settimane entrerà in una nuova fase: il tavolo per il tentativo di conciliazione è infatti fissato per la fine di settembre. Dalle accuse che avevano dato origine al procedimento, Errede, insieme agli avvocati Antonio Casilli e Alberto Russi, era stato prosciolto già nella fase cautelare e successivamente anche in udienza preliminare.

Proprio l’esito di quel procedimento costituisce il presupposto dell’azione risarcitoria nei confronti di Congedo. I legali di Errede ritengono che le accuse abbiano prodotto conseguenze lesive sul piano personale e professionale e chiedono ora che venga accertata l’eventuale responsabilità civile. Ma il fronte potrebbe allargarsi ulteriormente. Oltre alla domanda di risarcimento già proposta, infatti, viene valutata anche la possibilità di presentare una denuncia penale per calunnia nei confronti di Congedo. Un’ipotesi che, se formalizzata, aprirebbe un ulteriore capitolo della vicenda. Nel frattempo, la novità più rilevante resta l’estensione della richiesta risarcitoria al Ministero della Giustizia, con la tesi secondo cui le condotte contestate si sarebbero consumate durante attività svolte nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria delegate dall’autorità giudiziaria.