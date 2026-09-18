Tavolo permanente per le politiche di genere dell’unione dei comuni del nord salento: “Non chiamiamolo ‘amore’. Educhiamo al rispetto”

Il femminicidio di Lorena Isceri, a soli 45 anni, impone a tutte e tutti noi un’azione che vada oltre il cordoglio. Il dolore, lo sgomento, la vicinanza alla sua famiglia e a chi le ha voluto bene sono sentimenti profondi e necessari, ma non possono essere l’unica risposta delle istituzioni di fronte all’ennesima donna uccisa da un uomo che non accettava la fine di una relazione e la sua libertà di scegliere. Dobbiamo chiamare le cose con il loro nome: quello di Lorena è un femminicidio e il femminicidio non è un eccesso d’amore, non è un gesto determinato dalla gelosia, non è follia: è l’esito estremo di una cultura del possesso, del controllo e della sopraffazione che dobbiamo avere il coraggio di contrastare alla radice.

Per questo il Tavolo Permanente per le Politiche di Genere dell’Unione dei Comuni del Nord Salento, riunitosi in questi giorni, ha deciso di farsi promotore e coordinatore di un’azione concreta che coinvolga l’intero territorio dell’Unione. Sul drammatico caso di Lorena Isceri, il Presidente del Consiglio dell’Unione dei Comuni del Nord Salento e Coordinatore del Tavolo Permanente per le Politiche di Genere, Alessandro Milito, richiama il territorio alla massima sinergia istituzionale, evidenziando che di fronte a simili tragedie non possono esistere divisioni né colori politici: «un singolo Comune non può affrontare da solo un fenomeno così complesso: serve fare fronte comune», sottolinea Milito. L’obiettivo del Tavolo e di tutti i suoi membri è unire tutte le amministrazioni dell’Unione per sensibilizzare, educare e fare prevenzione, affinché il ricordo di Lorena non cada nell’oblio ma si trasformi in azioni concrete per evitare che tali tragedie si ripetano.

Il Tavolo Permanente intende avviare la costruzione di un programma strutturale di educazione all’affettività, al rispetto, alla parità e alle relazioni sane rivolto alle scuole del territorio, chiamando a partecipare, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità, ASL, Ambito territoriale, Comuni, istituzioni scolastiche, centri antiviolenza, psicologi, professionisti e realtà associative impegnate sul tema. Non vogliamo un progetto occasionale, pur riconoscendo la validità dei progetti avviati sino ad ora, non vogliamo un incontro una volta all’anno, organizzato sull’onda emotiva dell’ennesimo femminicidio, intendiamo costruire continuità.

Vogliamo che i percorsi già esistenti e le competenze maturate sul territorio vengano messi a sistema, che gli enti coinvolti assumano una responsabilità precisa e che vengano individuate risorse economiche, professionali e organizzative adeguate affinché l’educazione al rispetto non sia affidata alla buona volontà di qualcuno, ma diventi un intervento stabile e duraturo. Le panchine rosse, i minuti di silenzio, le commemorazioni sono simboli importanti per mantenere viva la memoria, ma da soli non bastano perché vogliamo davvero prevenire la violenza dobbiamo intervenire molto prima che quella violenza esploda.

Dobbiamo parlare ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze, insegnare che un “no” significa “no”, che la gelosia non è una prova d’amore quando diventa controllo, che nessuno può decidere come l’altra persona debba vestirsi, chi possa frequentare o quando possa porre fine a una relazione. Abbiamo il dovere di educare i ragazzi a riconoscere e gestire rabbia, frustrazione e rifiuto senza trasformarli in sopraffazione e di educare le ragazze a non sentirsi responsabili delle reazioni di chi non accetta la loro libertà. E dobbiamo insegnare a tutti, senza distinzioni, che una relazione esiste soltanto nella reciprocità e nel rispetto della libertà dell’altro.

È una responsabilità che non può essere lasciata esclusivamente alle famiglie, così come non può gravare soltanto sulle scuole, ma è un atto collettivo che deve vedere insieme istituzioni, servizi sanitari e sociali, comunità educante e realtà impegnate quotidianamente nel contrasto alla violenza di genere.

Per questo il Tavolo Permanente si farà promotore, nei prossimi incontri, della definizione di un percorso condiviso tra gli enti competenti, con l’obiettivo di costruire una progettualità capace di accompagnare gli studenti nel tempo e nelle diverse fasi della loro crescita

La morte di Lorena ci riguarda perché riguarda il modello di società che scegliamo di costruire: non possiamo accettare che, dopo ogni donna uccisa, ci si interroghi per qualche giorno su cosa sarebbe stato possibile fare e poi tutto torni come prima. Il cordoglio deve trasformarsi in responsabilità e la responsabilità in azione. Lo dobbiamo a Lorena, lo dobbiamo a tutte le donne che vivono una relazione nella paura, lo dobbiamo soprattutto alle nuove generazioni, perché possano crescere imparando che amare non significa possedere, ma rispettare la libertà dell’altra persona.