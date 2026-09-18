Trovata senza vita la turista 74enne, in vacanza nel Salento, dispersa al largo di Gallipoli

Gallipoli (Lecce) – Purtroppo è stata trovata senza vita ad un miglio dalla costa salentina. Tragica fine per le ricerche della turista 74enne, originaria di Bergamo, che era data per dispersa, mentre nuotava con pinne, maschera e boccaglio da sub. Subito erano scattate le ricerche per individuarla ed eventualmente soccorrerla.
La donna, in vacanza nel Salento, avrebbe avuto difficoltà a tornare a riva, mentre nel primo pomeriggio di oggi faceva snorkeling al largo di Punta Pizzo, a sud di Gallipoli.
E per questo è scattato subito l’allarme: è stato infatti disposto l’immediato invio di una Motovedetta della Guardia costiera e di un battello che hanno battuto il tratto di costa tra Gallipoli e Mancaversa. In ausilio sono giunti anche un mezzo aereo Bari, l’elicottero vigili del fuoco e le ricerche sono andate avanti.
Le frenetiche ricerche, però, non hanno purtroppo dato l’esito sperato, ma quello più drammatico.
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