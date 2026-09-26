Caso Garlasco, i pm sentono Garofano e gli ex del Ris

MILANO – Le indagini scientifiche effettuate nel 2007 sul delitto di Garlasco finisco al centro degli ultimi atti istruttori della nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi che vede unico indagato in concorso Andrea Sempio. Secondo quanto anticipato dal Tg1, la Procura di Pavia ha sentito, tra gli ultimi atti istruttori, l’ex generale Luciano Garofano e alcuni ufficiali che all’epoca erano in servizio al Ris, il Reparto Investigazioni Scientifiche dell’Arma dei Carabinieri.

A poche ore dalla chiusura delle indagini, il cui termine indicato in una nota anche dal procuratore Fabio Napoleone è il 28 settembre, c’è il massimo riserbo sul contenuto del faccia a faccia tra l’ex comandante che per un breve periodo è stato consulente della difesa Sempio, e gli inquirenti.

In attesa del deposito ai pm dell’ultima delle quattro consulenze disposte negli accertamenti integrativi dalla Procura di Pavia, non è quindi escluso che i magistrati abbiano deciso di effettuare approfondimenti sulle indagini scientifiche del 2007, in questi anni già al centro di numerose discussioni e polemiche.