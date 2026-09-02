Cade dall’impalcatura mentre tinteggia, muore dopo 12 giorni di agonia

LECCE – Non ce l’ha fatta Gaetano Ciccarese, il 79enne di Copertino rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro lo scorso 19 agosto a Porto Cesareo.

L’uomo, deceduto il 31 agosto, era ricoverato presso il Dea del “Vito Fazzi” di Lecce, dove era giunto il 19 agosto, in condizioni disperate, dopo un volo di circa cinque metri da un’impalcatura allestita all’esterno di un’abitazione privata in via via Carnap, a Porto Cesareo, dove stava eseguendo alcuni lavori di tinteggiatura.

Un impatto violentissimo che ha spinto i sanitari del 118, giunti sul posto, a trasportarlo d’urgenza in codice rosso presso il nosocomio leccese, ma nonostante le cure dei medici, il quadro clinico si è progressivamente aggravato fino al decesso.

Sulla vicenda hanno avviato le indagini i Carabinieri della Stazione di Porto Cesareo insieme agli ispettori dello Spesal dell’Asl di Lecce, intervenuti sul luogo del sinistro per ricostruire la dinamica dei fatti e verificare la regolarità del cantiere e il rispetto delle norme sulla sicurezza.

Gaetano Ciccarese lascia tre figlie e sei nipoti. La comunità di Copertino si è stretta attorno alla famiglia in occasione dei funerali, celebrati nella parrocchia di San Gerardo Maiella.