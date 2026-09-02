Melendugno e San Niceta: la fede di un popolo nel segno del martire venuto dal Danubio

MELENDUGNO (Lecce) – C’è un filo rosso che lega le antiche rive del Danubio, le terre della Cilicia, le basiliche di Venezia e il cuore del Salento. È la devozione per San Niceta, «nobile atleta di Cristo» e martire della fede, il cui culto continua a rappresentare un pilastro identitario e spirituale per la comunità di Melendugno.

Le radici storiche della vita del Santo affondano nel IV secolo. Nato tra le fila del popolo dei Goti nei pressi del fiume Istro (l’odierno Danubio), Niceta si distinse sin dalla giovinezza per la nobiltà d’animo e la virtù, convertendosi al Cristianesimo sotto la guida del pio vescovo Teofilo. In un contesto segnato dalle divisioni interne dei Barbari e dai sanguinosi conflitti tra Fritigerne e il re Atanarico, Niceta scelse di farsi zelante apostolo del Vangelo. La sua incessante opera di evangelizzazione attirò la furia di Atanarico.

Catturato e condotto dinanzi al sovrano, il giovane guerriero si rifiutò di rinnegare la propria fede e di piegarsi al culto idolatrico. Sottoposto a duri tormenti, venne infine gettato tra le fiamme di un rogo. La narrazione agiografica ricorda come il suo corpo rimase prodigiosamente intatto al fuoco, a testimonianza di una carità interiore più forte delle fiamme terrene. Delle vicende successive al martirio si narra l’intervento del fedele amico Mariano, che di notte scovò le sacre spoglie guidato da una luce prodigiosa in forma di stella.

Condotto prima a Mopsuestia – dove il Santo concesse al solo Mariano il dono del pollice della mano sinistra, negando poi ogni traslazione persino alle intenzioni del vescovo Auxensio attraverso miracolosi e timorosi presagi -, il corpo trovò infine riposo a Venezia. È da qui che si intreccia la storia salentina: nel corso dei secoli la comunità di Melendugno si è stretta attorno al Santo Protettore, eletto a scudo contro terremoti, pesti e avversità. Un legame simbolicamente culminato con l’arrivo della reliquia del Santo Braccio dalla città lagunare.

Ancora oggi la comunità rinnova il proprio affetto con la recita della storica Novena e l’esecuzione degli inni sacri dedicati al patrono. Come ricordava già nel 1982 Mons. Donato Rizzo, la testimonianza di San Niceta non rappresenta soltanto una memoria storica, ma una costante chiamata al coraggio e alla coerenza di fede per i giovani, le famiglie e l’intera cittadinanza.

Di Luca Santoro