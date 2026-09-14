Conferita la qualifica di “carica speciale” a 16 luogotenenti dell’arma dei carabinieri

Si è svolta questa mattina, presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce, la cerimonia per il conferimento della qualifica di “Carica Speciale” a sedici Luogotenenti appartenenti al Ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, tutti effettivi ai Reparti dell’Arma territoriale della provincia di Lecce.

I militari sono stati accolti dal Comandante Provinciale, Colonnello Andrea Siazzu, che nel corso dell’incontro ha rivolto loro parole di sincero apprezzamento per il percorso professionale compiuto e per l’impegno quotidianamente profuso al servizio dell’Istituzione e della collettività.

Nel suo intervento, il Comandante ha sottolineato come la qualifica appena conseguita rappresenti non soltanto un importante riconoscimento della professionalità maturata nel corso degli anni, ma anche la testimonianza della dedizione, della responsabilità e dello spirito di servizio che contraddistinguono il ruolo degli Ispettori dell’Arma.

Un impegno che, ha evidenziato il Colonnello Siazzu, viene spesso sostenuto con sacrificio personale e familiare, attraverso la disponibilità quotidiana, la presenza costante sul territorio e la capacità di affrontare, con equilibrio e senso del dovere, le numerose responsabilità connesse all’incarico ricoperto.

La qualifica di “Carica Speciale” costituisce, pertanto, un ulteriore riconoscimento di un lungo percorso professionale caratterizzato dall’esperienza maturata nei diversi incarichi, dalla competenza e dalla costante attenzione alle esigenze della comunità.

I 16 militari che hanno ricevuto la nuova qualifica, Lgt. c.s. Calabro Dario, Lgt.c.s. De Donnantonio Fausto, Lgt. c.s. Duranti Fabrizio, Lgt. c.s. Galati Gianluca, Lgt. c.s. Guido Leonardo, Lgt. c.s. La Gatta Roberto, Lgt. c.s. Lanciano Luca, Lgt. c.s. Lazzari Luigi, Lgt. c.s. Mancarella Cosimo, Lgt. c.s. Orazi Salvatore, Lgt. c.s. Orlando Ivan Egidio, Lgt. c.s. Panzera Gregorio Maurizio, Lgt. c.s. Pennella Michele, Lgt. c.s. Putignano Tommaso, Lgt. c.s. Tricarico Daniele Luigi e Lgt. c.s. Turco Dario sono tutti effettivi ai Reparti dell’Arma territoriale della provincia di Lecce, dove continuano a mettere a disposizione della comunità la propria esperienza e professionalità.

La cerimonia ha rappresentato un momento di particolare significato per l’Arma dei Carabinieri e per i militari insigniti, chiamati a proseguire il proprio servizio con rinnovato senso di responsabilità, mantenendo saldi i valori di fedeltà, disciplina, prossimità e spirito di servizio che da sempre contraddistinguono l’Istituzione