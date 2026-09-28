Fiamme nella notte a Noha: distrutti un furgone e un’auto, danneggiati alcuni edifici

GALATINA (Lecce) – Notte di fuoco a Noha, frazione di Galatina, dove intorno alle 2:30 un incendio si è sviluppato in via Agrigento, all’altezza del civico 57, travolgendo due mezzi in sosta.

Le fiamme hanno completamente distrutto un furgone Mercedes Vito a nove posti e avvolto una Seat Altea parcheggiata nelle immediate vicinanze. Il calore sprigionato dal rogo ha provocato danni anche agli immobili prospicienti la sede stradale, intaccando portoni d’ingresso e balconi delle abitazioni adiacenti.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Maglie, che ha provveduto a domare il rogo e a mettere in sicurezza l’area, evitando che l’incendio si estendesse ad altre strutture.

Per garantire la tenuta degli impianti sono stati richiesti anche gli interventi dei tecnici di 2i Rete Gas ed Enel.

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Nardò hanno eseguito i rilievi di rito e avviato gli accertamenti per risalire alla natura del rogo e chiarire le cause che hanno dato origine alle fiamme.