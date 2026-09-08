Mercoledì 9 settembre “Caro diario” di Nanni Moretti per la rassegna Impressioni di settembre al Castello de’ Monti

CORIGLIANO D’OTRANTO (Lecce) – Mercoledì 9 settembre (ore 20:45 | ingresso libero fino a esaurimento posti con offerta volontaria), nell’atrio del Castello de’ Monti di Corigliano d’Otranto, con “Caro diario” di Nanni Moretti prosegue “Impressioni di settembre”, la rassegna inserita nel progetto CINE? di Magma APS. Dopo l’esordio con Comizi d’amore di Pier Paolo Pasolini, arriva sullo schermo uno dei titoli più conosciuti e amati del regista romano, proprio nei giorni in cui il suo nuovo lavoro “Succederà questa notte” è in concorso alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Scritto, diretto e interpretato da Nanni Moretti, “Caro diario” è articolato in tre capitoli che intrecciano autobiografia, ironia e osservazione del presente. Dalla Roma estiva e quasi deserta attraversata in Vespa al viaggio nelle Eolie, fino al racconto della malattia e del rapporto con la medicina, il film compone un diario personale fatto di incontri, riflessioni, digressioni e piccoli spaesamenti. La Vespa, il mare, gli spostamenti e i paesaggi accompagnano così una narrazione sospesa, capace di alternare leggerezza e inquietudine, comicità e confessione. Presentato in concorso al Festival di Cannes nel 1994, Caro diario valse il Premio per la miglior regia e conquistò nello stesso anno numerosi riconoscimenti, tra cui il David di Donatello come miglior film.

Il calendario proseguirà mercoledì 16 e 23 settembre sempre alle 20:45 ancora al Castello con due film a sorpresa, da scoprire e indovinare attraverso gli indizi che saranno svelati di volta in volta.

La rassegna “Impressioni di settembre”, all’interno del progetto Cine? di Magma APS, è promossa dal Comune di Corigliano d’Otranto in collaborazione con Castello Volante, Festa di Cinema del reale, Mali Ghetonìa con il sostegno di Regione Puglia e Fondazione Apulia Film Commission, a valere sulle risorse del POC Puglia 2021/2027 – Area Tematica 06, nell’ambito dell’intervento “Promuovere il Cinema 2025/2026”.