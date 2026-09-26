Pagliaro: ‘Pochi voli da Brindisi, Salento declassato a territorio di serie B’

“Sarà un ottobre amaro per i salentini che hanno la necessità di raggiungere la Capitale a inizio settimana in aereo: il lunedì e martedì è previsto un solo volo Ryanair dall’Aeroporto del Salento a Roma Fiumicino. Da Bari, invece, ce ne saranno tre. Il divario fra i due aeroporti, anziché ridursi come chiediamo da anni, si allarga, e a farne le spese sono non soltanto i pendolari salentini diretti a Roma per lavoro, affari, studio o salute, ma anche i turisti, praticamente dirottati su Bari con un’offerta tripla rispetto a Brindisi”. Lo dichiara il consigliere regionale pugliese, capogruppo di Fratelli d’Italia, Paolo Pagliaro.

“Un volo Ryanair di sola andata Brindisi-Roma costa in media 40/50 euro, a fronte dei 150/200 di un volo Ita. Prezzo proibitivo, quest’ultimo, per molti utenti. Il Salento – aggiunge – resta declassato a territorio di serie B da Aeroporti di Puglia e dalla giunta regionale. Anche l’iter per il riconoscimento della continuità territoriale per lo scalo brindisino è ad un punto morto: una soluzione che garantirebbe tariffe aeree ridotte per i residenti salentini, a cui il governo Meloni ha destinato 5 milioni di euro, mentre la Regione ‘dorme’ ”.

“Il governatore Antonio Decaro e l’assessora ai trasporti Debora Ciliento (non pervenuta) – prosegue – non hanno mosso un dito a riguardo, e Aeroporti di Puglia continua a favorire Bari, quando invece dovrebbe, per missione istituzionale, lavorare per diversificare i flussi tra l’aeroporto di Bari e quello di Brindisi, sottoporre alle compagnie aeree una griglia di rotte considerate ‘strategiche’ per i due territori, e vincolare l’erogazione dei contributi regionali (tra i 10 e i 12,5 milioni di euro all’anno a Ryanair in contratti di co-marketing e promozione turistica) al mantenimento obbligatorio di un pacchetto minimo di collegamenti”.