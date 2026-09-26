L’almanacco di oggi 26 settembre

Il Santo del giorno: S. Cosma e Damiano. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Santi Metici mei, tamme la sanitate te lu corpu e te l’anima. Significato: E’ l’invocazione che fa ogni fedele ai Santi Medici,di stare bene nel corpo e nell’anima.
– Sono nati in questo giorno
1897 Giovanni Battista Montini
1948 Olivia Newton-John
1981 Serena Williams
– Proverbio
La cucina piccola fa la casa grande
– Accadde oggi
1969 viene pubblicato il 13esimo album dei Beatles: “Abbey Road”
– Scoperte
1929 Prima cattedrale gotica