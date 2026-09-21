Scorrano cresce su due ruote: inaugurato il nuovo Bike Park “Donna Rosa”

SCORRANO – Lo sport non è soltanto attività fisica o momento agonistico, ma un fondamentale veicolo di crescita, socializzazione e coinvolgimento attivo per tutte le fasce d’età. Con questa visione e grande determinazione, l’Amministrazione Comunale di Scorrano ha tagliato un importante traguardo con l’inaugurazione del nuovo Bike Park “Donna Rosa”, uno spazio d’eccellenza interamente dedicato alla mountain bike, ai giovani e alla promozione della vita all’aria aperta.

Da area dismessa a modello sportivo d’eccellenza

L’intervento ha rappresentato un perfetto esempio di recupero e valorizzazione del patrimonio pubblico. Quelli che un tempo erano campi di spandimento ormai inutilizzati, si sono trasformati in un polo sportivo di riferimento per l’intero territorio provinciale e regionale. Un risultato straordinario reso possibile grazie a un investimento complessivo di 65.000 euro sostenuto dall’Amministrazione Comunale.

L’opera è nata da una felice intuizione della stessa Amministrazione Comunale, che ha creduto fortemente nel potenziale di quest’area. Successivamente, la struttura è stata affidata all’A.S.D. FK-Bike Scorrano, i cui volontari, con passione, operosità e amore per il proprio paese, hanno attrezzato la pista rendendola idonea e sicura per la pratica ciclistica, con un’attenzione speciale rivolta ai bambini e ai ragazzi.

Una sinergia che dura nel tempo

La nascita del Bike Park è stata il coronamento di un percorso di collaborazione ormai consolidato tra le istituzioni e l’associazione sportiva. Già in passato, infatti, l’Amministrazione Comunale e l’ASD FK-Bike avevano promosso insieme importanti iniziative di carattere educativo e sociale, come il progetto “Caschiamo in sicurezza”, realizzato nelle scuole cittadine per insegnare ai più piccoli l’uso corretto e consapevole della bicicletta.

L’inaugurazione ufficiale del Bike Park si è svolta in concomitanza con un grande appuntamento sportivo di livello regionale: il 3° Trofeo FK-Bike Scorrano Challenge, manifestazione inserita nel calendario ufficiale della Federazione Ciclistica Italiana.

L’evento ha richiamato a Scorrano una grande cornice di pubblico, accogliendo fin dalle prime ore del mattino giovanissimi biker, famiglie e appassionati delle due ruote provenienti da tutta la regione per una giornata all’insegna dello sport e della festa.

Un segnale forte per la comunità

«Scorrano cresce quando istituzioni, associazioni e cittadini pedalano nella stessa direzione», è stato il commento e la riflessione emersa durante la giornata. «È da questa sinergia che nascono progetti, opportunità ed emozioni capaci di rendere la nostra comunità sempre più viva, inclusiva e protagonista. L’azione quotidiana dell’Amministrazione, impegnata a valorizzare ogni ambito della vita cittadina, continua a porre Scorrano in evidenza per l’attenzione dedicata ai giovani, allo sport e alla qualità della vita, trasformando sogni, impegno e condivisione in opportunità concrete per il territorio.»

Un grande plauso va all’A.S.D. FK-Bike Scorrano e a tutti i volontari che hanno profuso tempo ed energie per regalare alla cittadinanza quest’opera così significativa, celebrando insieme quei valori di amicizia e partecipazione che rendono forte e unita la comunità di Scorrano.